В чём заключается индульгенция Года святого Франциска

Апостольская пенитенциария выпустила декрет о предоставлении полной индульгенции на протяжении Года святого Франциска, когда отмечается 800-летие его кончины. О сути и условиях получения индульгенции рассказал в интервью ватиканским СМИ регент Пенитенциарии монсеньор Кшиштоф Ныкель.

«Жизнь Ассизского бедняка показывает, что Божье милосердие действует в истории также через людей, открывших сердце Его деянию, — пояснил монсеньор Ныкель. – Индульгенция как раз позволяет освободить сердце от греха, являясь Божьим отпущением временной кары за грехи, уже прощенные в Таинстве Покаяния и Примирения».

Чтобы стяжать полную индульгенцию в Год святого Франциска, необходимо выполнить следующие условия: приступить к Исповеди и к Причастию, помолиться о нуждах Папы, быть внутренне отчужденными от греха и совершить некоторые дела, такие как благочестивое паломничество к францисканским церквям, участие в юбилейных богослужениях, молитва и размышления во францисканском стиле, а также повседневные дела милосердия и смирения, отражающие духовность святого Франциска.

Ныкель подчеркнул значимый элемент декрета об индульгенции, продиктованный заботой о больных и пожилых, не имеющих возможности выйти из дома. Для получения индульгенции они призваны духовно присоединиться к юбилейным торжествам, вознося Богу молитвы, принося в жертву страдания и повседневные трудности и взяв на себя обязательство выполнить обычные условия для стяжания индульгенции, как только представится такая возможность.

Церковь только что завершила Юбилейный год, и одновременно она празднует еще несколько юбилейных событий. Нет ли риска, что верующие перестанут воспринимать их как особые моменты благодати? Не угрожает ли нам своего рода «инфляция святости», когда торжества уже не трогают сердца? Регент Апостольской пенитенциарии отвечает однозначно: такого риска нет, ведь «в духовной жизни речь не идет о постоянном умножении, но об углублении». Священные юбилейные времена необходимы не для того, чтобы постоянно нас «удивлять», но чтобы дать нужное направление сердцу.

В декрете об индульгенции звучит увещание, чтобы каждый по мере своих возможностей подражал святому Франциску. Что это означает для современного человека?

По словам монсеньора К. Ныкеля, «житие святого Франциска показывает, что истинное подражание Христу основано не на заявлениях или идеях, но на конкретном, по-настоящему евангельском образе жизни». Святой Франциск учит нас ценить бедность и скромность, помнить, что свобода сердца рождается, когда мы дистанцируемся от материальных благ. Пример Франциска Ассизского побуждает к согласию между верой и повседневной жизнью, к свидетельству, данному делами, а не словами или эмоциями. И еще: в мире, отмеченном конфликтами, социальным насилием, нестабильностью, жизнь святого Франциска становится призывом строить мир, основанный на Евангелии Христа, единственного Искупителя человека.

Особым образом монсеньор Ныкель остановился на одном из условий получения индульгенции, а именно «отчужденности от всякого греха». Это условие обычно наименее понятно верующим. «Оно может показаться одним из самых сложных элементов в богословии индульгенции, — поясняет Ныкель. — Стоит отнестись к нему не как к идеалу, доступному лишь немногим, но как к сердечной расположенности, к которой на самом деле призван каждый христианин». С богословской точки зрения это условие означает, что нужно не просто не грешить, но внутренне отвергать грех, отвергать удовольствие, которое он может доставлять, а также готовность его повторить. «Человек может исповедоваться и в то же время сохранять в сердце мысль: да, я ошибся и это нехорошо, но мне не хотелось бы это прекращать». Именно такая привязанность к греху «нейтрализует благодать». Отчужденность же от греха – это вовсе не «ощущение чистоты», но акт воли: «Господи, не желаю никакого греха, даже самого малого». Таким образом, отчужденность от греха обозначает не просто отсутствие греха: при получении индульгенции важны намерение и ориентация сердца, а именно «искреннее решение порвать с грехом здесь и сейчас».

Монсеньор Ныкель добавил, что индульгенция – это не «религиозная магия» и не «распределитель благодати», а «приглашение к живым отношениям с Богом, когда человек принимает дар Его милосердия, а не желает им завладеть. Бог действует, а человек отвечает с щедростью и верой».



Беседовал отец Марек Вереса

Источник: русская служба Vatican News

(На миниатюре — преставление святого Франциска)