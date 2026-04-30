В Беларуси освобождён польский монах-кармелит

В рамках обмена заключенными освобождён отбывавший срок в Белоруссии католический монах, сообщает русская служба Vatican News.

28-летний брат-кармелит из Польши Гжегож Гавел, монашествующий с вечными обетами, в сентябре 2025 года был арестован по обвинению в шпионаже.

Радость, облегчение и благодарность выразили в специальном коммюнике его собратья из Польской монашеской провинции Босых кармелитов. «Мы благодарим всех за молитвы, поддержку и солидарность в этот сложный момент», — пишут монахи, выражая признательность церковным и государственным властям, которые содействовали освобождению заключенного.

Брат Гжегож в добром здравии и в настоящий момент находится в Польше со своими родными.

Обмен задержанными и заключенными состоялся по так называемой формуле «5 на 5», которая предусматривала передачу пяти человек, осужденных за шпионаж в Беларуси и России, в обмен на пять российских и белорусских граждан, задержанных в странах Европейского союза.

Белорусская сторона передала Польше – помимо брата Гжегожа Гавела – также журналиста Андрея Почобута, приговоренного к восьми годам лишения свободы за репортаж об антиправительственной демонстрации, и предпринимателя Томаша Бероза, получившего 14-летний срок.

Кроме того Россия передала на сопредельную сторону двух офицеров молдавских спецслужб.

Европейские страны, в свою очередь, экстрадировали пятерых человек: Александра Балана, бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности Молдовы; Владислав Надейку, задержанного в Польше по обвинению в шпионаже; российского археолога Александра Бутягина, сотрудника Государственного Эрмитажа, задержанного в Польше по запросу Украины в связи с т. н. «незаконными раскопками» в Крыму (Мирмекийская экспедиция); гражданку РФ Нину Попову, жену служащего в Приднестровье российского военного. Имя пятого человека, сотрудника спецслужб, не разглашается.