В Астане состоялась встреча представителей Католической Церкви с Патриархом Кириллом

На VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане состоялась встреча префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу кардинала Джорджа Джейкоба Кувакада со Святейшим Патриархом Кириллом. Эта встреча, прошедшая в атмосфере взаимного уважения и поиска единства, стала важным знаком открытости и стремления к братскому диалогу между Католической и Православной Церквами.

18 сентября 2025 года в Астане, в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоялась важная встреча между представителями Католической и Православной Церквей. Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Его Высокопреосвященство кардинал Джордж Джейкоб Кувакад встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Разговор затронул ключевые вопросы, касающиеся взаимоотношений между Католической и Русской Православной Церквами, а также перспективы развития межрелигиозного и межхристианского диалога. Эта встреча подчеркнула, что в современном мире, где человечество сталкивается с множеством вызовов, сотрудничество между христианами приобретает особое значение.

Со стороны Католической Церкви в мероприятии также приняли участие Апостольский Нунций в Казахстане архиепископ Джордж Панамтундил и Архиепископ-Митрополит Томаш Пэта. Со стороны Православной Церкви вместе с Патриархом во встрече участвовал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Их присутствие свидетельствовало о важности диалога не только на глобальном, но и на региональном уровне, где Церковь в Центральной Азии играет роль живого свидетеля христианской веры и мира.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проходящий в Казахстане, стал пространством, где представители разных конфессий и духовных традиций собираются для совместного поиска мира и согласия. Для Католической Церкви участие в этом событии и состоявшаяся встреча кардинала Кувакада со Святейшим Патриархом Кириллом являются напоминанием о том, что единство и взаимопонимание между христианами остаются одной из главных задач, к которым призывает нас Христос.

Католическая Церковь в Казахстане, находящаяся на перекрестке культур и вероисповеданий, воспринимает этот опыт как особый знак надежды. Диалог, построенный на уважении и братской любви, укрепляет христиан в их общем свидетельстве о Евангелии и их служении миру.



Источники: Католическая информационная служба Центральной Азии,

Фотослужба Патриарха Московского и всея Руси (о.Игорь Палкин, Сергей Власов)