В Астане открыт «Парк мира и согласия» — символ дружбы народов и религиозного единства

Открытие Парка мира и согласия в Астане стало событием, объединяющим религии и культуры в стремлении к миру. Вместе с представителями других религий и конфессий Католическая Церковь засвидетельствовала готовность строить мосты братства и взаимопонимания.

18 сентября 2025 г. в Астане состоялось торжественное открытие Парка мира и согласия — символа стремления народов и религий к единству, дружбе и взаимному уважению. Событие прошло в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и собрало представителей различных конфессий, культур и традиций.

В церемонии приняли участие делегаты Съезда, а также Председатель Сената Парламента Республики Казахстан и Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев. Обращаясь к участникам, он напомнил, что идея парка возникла в 2022 году на предыдущем Съезде, в котором приняли участие Папа Римский Франциск и Верховный имам аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб. Сегодня эта инициатива воплотилась в красивое пространство вдоль реки Есиль, призванное стать местом встречи, диалога и надежды.

Центральным символом парка является монумент «Древо жизни». Здесь были посажены более 60 деревьев, среди которых дуб, окружённый водой – знак жизни, единства и благословения, объединяющего людей «под одним небом». Купол с изображениями творения, значимых исторических событий и древних петроглифов напоминает о единстве времён и о духовном призвании человека хранить мир.

Особым акцентом мероприятия стала выставка детских картин — «Бала бояуындағы әлем». Работы юных художников стали трогательным свидетельством чистого взгляда нового поколения на мир и надежды на будущее без разделений.

Католическую Церковь на церемонии представлял о. Лоран Басанезе SJ, глава отдела по религиозным отношениям с мусульманами Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святейшего Престола. Его присутствие подчеркнуло верность Католической Церкви делу братства, диалога и примирения между народами и религиями.

Парк мира и согласия в Астане стал не просто архитектурным объектом, но местом, где вера и культура встречаются в духе доверия и взаимного уважения. Для католиков Центральной Азии это событие стало ещё одним напоминанием о призвании Церкви быть строителем мостов, свидетелем надежды и слугой мира в современном мире.



Источник: Католическая информационная служба Центральной Азии