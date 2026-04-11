Умер главный редактор «Католической энциклопедии» Виталий Задворный

Кандидат философских наук, директор музея Архиепархии Божией Матери в Москве, автор и переводчик многочисленных книг скончался на 72-м году жизни.

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве сообщила, что 10 апреля, в октаве Пасхи, отошёл ко Господу Виталий Леонидович Задворный, директор Музея Архиепархии, ученый, посвятивший свои обширные знания и многочисленные таланты служению Церкви.

С 2002 года он возглавлял Институт Европейской Цивилизации, с 2005 года – был главным редактором Католической Энциклопедии (КЭ). Ему принадлежит ряд книг по истории и философии Католической Церкви и более 500 статей, раскрывающих христианские корни европейской цивилизации.

В. Л. Задворный в качестве переводчика и автора издал множество книг, среди которых: перевод сочинения св. Бонавентуры «Путеводитель души к Богу» (1993) и «Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I – IX веков)» (2011), «История Римских Пап / Res Gestae Pontificum Romanorum» (1995—1997), «История католической церкви в России. Краткий очерк» (2005; в соавторстве с А.В. Юдиным), «Италия. История гастрономии от Лукулла до наших дней» (2014; в соавторстве с В.Л. Лупандиным), «Ars coquinaria. Гастрономия католического средневековья» (2019; в соавторстве с В.Л. Лупандиным), «История Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского» (2022; в соавторстве с Я.А. Терновским), «Французская кухня в России и русской литературе» (2023), «Кухня Древнего мира» (2025), «Кухня европейского Средневековья. Франция» (2026) и др.

В 2019 году Виталий Задворный был посвящен в рыцари Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского (OESSH).

«Человек, чувствительный к красоте, он умел радоваться жизни и видеть в истории благой замысел Господа о Его творении», — отметил в некрологе Архиепископ Павел Пецци.

Митрополит Архиепархии Матери Божией в Москве призвал верующих молиться о полноте небесной радости для Виталия Леонидовича, а священников — служить Святую Мессу в этом намерении. Дата и место похорон будут объявлены позже.