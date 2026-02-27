Учреждена комиссия по пересмотру восточного канонического права
Синод епископов учредил Восточную каноническую комиссию, которая провела свое первое совещание 20 февраля, сообщает Vatican News.
Новая комиссия будет работать вместе с Канонической комиссией, созданной в декабре 2023 года для пересмотра канонического права в свете синодального пути.
Каноническая комиссия преимущественно занимается реформой Кодекса канонического права, регламентирующего Церковь латинского обряда, однако она выделила также пункты, относящиеся к реформе Канонического права Восточных Церквей.
В сообщении Секретариата Синода епископов говорится, что создание Восточной комиссии продиктовано запросом со стороны предстоятелей различных поместных Церквей. Ее деятельность направлена также на сотрудничество между различными ведомствами Апостольского Престола в их служении поместным Церквам; в ее состав входят специалисты по восточному каноническому праву, выбранные среди консультантов Департамента по законодательным текстам и Департамента по делам Восточных Церквей.
(На фото — первое заседание новой комиссии во главе с президентом кардиналом М. Греком и координатором монсеньором Х. Арриетой)
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна