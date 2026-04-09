Цифры нового «Папского ежегодника» показывают рост числа католиков в Африке

Новые данные, собранные Центральным управлением церковной статистики Государственного секретариата Ватикана, отражают ряд событий в жизни Католической Церкви во всем мире по состоянию на 2025 год. Изданные сборники «Annuario Pontificio 2026» и «Annuarium Statisticum Ecclesiae 2024» подчеркивают тенденции в численности крещеного населения на пяти континентах, с заметным увеличением числа католиков в Африке.

За последние два года число крещеных католиков во всем мире оставалось стабильным и составляло приблизительно 17,8%, что отражает рост, примерно соответствующий темпам роста мирового населения. В 2024 году католическое население составляло чуть более 1,422 миллиарда человек, по сравнению с примерно 1,406 миллиарда в 2023 году, что представляет собой относительный рост на 1,14%.

Вклад разных континентов в общий показатель различен. Европа остается наименее динамичным континентом, где число католиков выросло всего на 0,8%.

В условиях продолжающейся демографической стагнации это приводит к умеренному улучшению территориального присутствия: в 2024 году католики составляли 39,7% населения Европы.

В Северной и Южной Америке и Азии католическое население растет медленнее, чем население в целом, в то время как в Океании наблюдается более существенный рост (+2,1%).



Заметный рост в Африке

Наиболее впечатляющий рост наблюдается в Африке: темпы роста почти в пять раз превышают показатели Азии (2,7%) и опережают демографический рост континента. Число католиков в Африке выросло с чуть более 281 миллиона в 2023 году до более чем 288 миллионов в 2024 году.

Эти различные тенденции подтверждают растущее влияние Африканской Церкви, доля которой среди католиков мира увеличилась с 19,9% до 20,3%, в то время как доля Европы несколько снизилась, с 20,4% в 2023 году до 20,1% в 2024 году.

В Северной и Южной Америке католики по-прежнему составляют значительную долю населения, а именно 47,7% от общемирового числа.

Доля католиков в Азии и Океании остается стабильной и составляет 11,0% и 0,9% от общемирового числа, соответственно.

Особый интерес представляет соотношение католиков к населению по континентам, которое показывает количество католиков на 100 жителей. На конец 2024 года это соотношение составляло 64,0% в Северной и Южной Америке, 39,7% в Европе, 25,9% в Океании, 19,9% в Африке и 3,3% в Азии.



Люди, занимающиеся апостольской деятельностью

Апостольский труд Церкви включает в себя как традиционных пастырских деятелей, то есть епископов, священников, монашествующих священников, монахинь и членов светских институтов, так и новые роли, расширившиеся со времен послесоборного периода, такие как постоянные диаконы, миссионеры-миряне и катехизаторы.

К концу 2024 года общее число таких пастушеских работников достигло 4 464 622 человек, что на 0,7% больше, чем в 2023 году. Состав этих групп значительно различается по континентам.

В глобальном масштабе духовенство (епископы, священники и постоянные диаконы) составляет 10,4% от всех пастырских работников. Эта доля ниже в Африке (9,2%) и Америке (6,8%) и выше в Европе (20,7%), Океании (20,6%) и Азии (10,9%), что отражает более ориентированную на мирян апостольскую деятельность в первом случае и более клерикальную направленность во втором.



Духовенство в мире

В 2024 году в мире насчитывалось 465 048 священнослужителей, в том числе 5525 епископов, 407 421 священник и 52 102 постоянных диакона.

В период с 2023 по 2024 год число епископов увеличилось на 1,75%, с 5430 до 5525.

Наиболее значительный рост наблюдался в Азии (+3,3%) и Африке (+2,6%), в то время как Океания (+1,5%), Северная и Южная Америка (+1,3%) и Европа (+1,1%) отставали от среднемирового показателя. На Европу и Америку вместе взятые по-прежнему приходится примерно 68% всех епископов.

Число католиков на одного епископа также варьируется в зависимости от континента. В 2024 году среднемировой показатель составил 257 000 католиков на одного епископа, при этом самые высокие показатели наблюдались в Африке (365 000) и Северной и Южной Америке (333 000), а более низкие — в Океании (88 000), Европе (170 000) и Азии (180 000).

Соотношение священников и епископов, отражающее среднюю пастырскую нагрузку епископов, несколько улучшилось во всем мире, снизившись с 75 священников на одного епископа в 2023 году до 74 в 2024 году.

Показатели снизились в Северной и Южной Америке (с 58,8 до 58), Европе (с 92,6 до 90) и Океании (с 33,3 до 33), в то время как они увеличились в Африке (с 71,6 до 72) и Азии (с 85,2 до 86).

Число священников увеличилось на 425 человек, с 406 996 в 2023 году до 407 421 в 2024 году. Число епархиальных священников выросло на 496, в то время как число монашествующих священников осталось в основном стабильным. В Европе наблюдалось снижение в обеих группах, в Океании изменения были минимальными, а в Африке зафиксирован рост. В Азии число священников увеличилось с 74 056 до 75 121 (+1,4%), а в Америке — со 118 345 до 118 544.

Соотношение католиков к священникам иллюстрирует неравенство в пастырском обеспечении: в 2024 году в Европе на одного священника приходилось чуть более 1800 католиков, в Южной Америке — более 7600, в Африке — приблизительно 5000, а в Азии — чуть менее 2100.



Постоянные диаконы

Число постоянных диаконов в мире увеличилось на 1,3%, с 51 433 в 2023 году до 52 102 в 2024 году. Наиболее заметный рост наблюдался в Африке (+7,0%, в общей сложности 8 860 человек), в то время как Америка остается крупнейшей региональной базой, на которую приходится 86,8% от общего числа в мире.



Члены религиозных и светских институтов

В конце 2024 года число несвященников-монахов составляло 48 511 человек (Африка: 9 368; Северная и Южная Америка: 12 484; Азия: 12 962; Европа: 12 831; Океания: 866), что на 0,5% меньше, чем в среднем по миру. Число женщин-монахинь составило 589 423 человека, при этом наблюдалось снижение в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Океании и увеличение в Африке (+2,6%). Число членов светских институтов составило 18 177 человек, что на 1,8% меньше, при этом рост наблюдался только в Африке (+1,5%).



Другие пастырские работники

Число миссионеров-мирян выросло с 444 606 в 2023 году до 463 079 в 2024 году (+4,2%), при этом в Африке наблюдался рост на 7,0% (8 860 человек).

Катехисты, самая многочисленная группа, насчитывала 2,9 миллиона человек, при этом наблюдался рост в Азии и Америке и незначительное снижение в Африке и Европе; почти 55% катехистов проживают в Америке.



Призвание к священству

Число студентов, изучающих философию и теологию, в глобальном масштабе сократилось со 106 495 в 2023 году до 103 604 в 2024 году (-2,72%), при этом рост наблюдался только в Африке (+2,25%).

Географическое распределение в 2024 году было следующим: Африка 34,5%, Азия 26,7%, Америка 26,2%, Европа 11,7%, Океания 0,9%.

Наибольшее соотношение кандидатов в священники наблюдалось в Африке (628,9 на 1000 священников), наименьшее — в Северной Америке (120 на 1000), а среднемировой показатель составил 254,3 на 1000.



Участие католиков в таинствах

В 2024 году было совершено 13 065 918 крещений (-0,6%), распределение которых распределилось следующим образом: Америка — 40,7%, Африка — 31,7%, Азия — 15,6%, Европа — 11,1%, Океания — 0,9%.

В общей сложности было заключено 1 818 998 католических браков, из них 37,4% приходится на Америку, 21,5% — на Азию, 21,0% — на Африку и 19,3% — на Европу.

Число первых причастий достигло 9 194 143 (+1,1%), а число конфирмаций — 7 823 882 (+1,7%), при этом на страны Северной и Южной Америки приходится чуть более 45% от общего числа в мире.

Всего в мире больше всего христиан — около 2,3 млрд человек, которые принадлежат к католикам, различным протестантским течениям (800 млн) и православию (200–260 млн). Мусульман около 1,5 млрд. Индуистов почти 1 млрд.



По материалам Vatican News