Церковь Ингрии сменит название на Российскую Лютеранскую Церковь

Санкт-Петербург. 23-24 октября 2025 г. в церкви святого Георгия в Колтушах состоялся XXXVII Синод Церкви Ингрии, на котором было принято решение о смене названия Церкви. На голосование было поставлено три варианта: Российская Лютеранская Церковь, Российская Евангелическо-лютеранская Церковь и Лютеранская Церковь Российской Федерации.

За первый вариант отдали голоса 18 из 22 членов Синода. Четыре участника поддержали второй вариант названия, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт elci.ru.

Новую редакцию Устава вместе с изменённым названием предстоит утвердить в Министерстве юстиции Российской Федерации.

В телеграм-канале Церкви по благословению епископа Ивана Лаптева опубликовано официальное разъяснение причин смены названия.

«Название должно отражать суть деятельности организации и соответствовать реальности. Сегодня мы — крупнейшая в России лютеранская Церковь, многонациональная, имеющая более чем 400-летнюю историю и действующая по всей территории страны, – говорится в документе. – Современное название было утверждено в 1990-е годы, в эпоху возрождения Церкви. В Уставе того времени говорилось, что Церковь объединяет приходы, действующие преимущественно на территории Ленинградской области и Карелии. Сегодня ситуация изменилась: Церковь насчитывает 121 приход по всей России, а богослужения преимущественно совершаются на русском языке».

Национальная составляющая имела большое значение в период возрождения Церкви Ингрии, когда в её основе стояли финны-ингерманландцы. Сегодня они составляют лишь несколько процентов от числа прихожан, отмечается в информационном письме.

За свою историю (с 1618 года) РЛЦ меняла название семь раз, и нынешнее переименование станет восьмым в истории — «естественным и закономерным шагом», отмечается в документе.