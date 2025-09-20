Свобода прессы: на минимальном уровне за последние полвека

Международный институт демократии и содействия выборам со штаб-квартирой в Стокгольме обнародовал досье о свободе прессы: в последние годы во всем мире отмечается рекордный уровень ее нарушений.

В течение последних пяти лет ограничение свободы прессы на всех континентах было максимальным за последнее пятидесятилетие. На первом месте в списке стран, где свобода журналистов ограничена больше всего, — Афганистан, Буркина-Фасо и Мьянма, а за ними идет Южная Корея, где отмечается наибольшее число случаев диффамации журналистов и вторжения в их жилища. В более чем половине стран мира (54 процента) наблюдается снижение пяти ключевых показателей демократии. Эти данные в интервью ватиканским СМИ прокомментировал доцент истории журналистики и массовых коммуникаций в римском университете La Sapienza Пьерлуиджи Аллотти. Он подчеркнул, что подобная ситуация во многом вызвана контекстами войны. В Европе 15 стран попали в список нарушителей свободы прессы.

Вместе с тем эксперт отмечает, что «свободная информация неудобна для всех — как для автократических режимов, так и для демократий»: «Безусловно, демократия может приостановить некоторые свободы в чрезвычайных обстоятельствах, и мы видели, как во время пандемии ковида некоторые наши свободы были ограничены и урезаны, но демократия как таковая, в отличие от автократии, сокращает их временно, потом же, по окончании чрезвычайной ситуации, возвращается к режиму свободы прессы, как, например, это произошло после Первой мировой войны».

Аллотти проводит различие между свободой слова и свободой прессы: «В Италии и в целом в Европе есть практически абсолютная свобода слова, потому что все могут выйти на площадь или в соцсети» — со всеми вытекающими обстоятельствами, такими как утрата контроля или хейтерство. «Иначе обстоит дело со свободой прессы, свободой, с какой журналисты могут писать и информировать, автономно и независимо осуществляя свою профессиональную деятельность при соблюдении деонтологии», — пояснил Аллотти, приведя в пример Италию, где против журналиста с легкостью можно подать иск, обвиняя его в диффамации, а если выясняется, что иск был безосновательным, то он остается без каких-либо последствий для истца.

В досье Института демократии и содействия выборам отмечается в особенности снижение уровня свободы прессы в странах ЕС, где спецслужбы используют метод spyware против активистов и журналистов. По словам Аллотти, необходимо вмешательство профессиональных ассоциаций с тем, чтобы в отношении свободы прессы «профсоюзы и демократические правительства прекратили вести себя подобно автократиям».



Источник: русская служба Vatican News