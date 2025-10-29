«Свидетели веры в Казахстане»: Правящий Епископ навестил свою малую родину и принял участие в международном мероприятии (+ ФОТО)

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт и священник Александр Деппершмидт приняли участие в Международной конференции «Свидетели веры в Казахстане», которая состоялась в Караганде и была приурочена к 25-летию пребывания в Казахстане Конгрегации Сестёр Служительниц Непорочной Девы Марии.

Выступая перед широкой аудиторией приглашённых гостей и других участников форума в минувшую субботу, 25 октября 2025 г., владыка Иосиф дал личное свидетельство о епископе Александре Хире – своём первом духовном наставнике.

В свою очередь, отец Александр поделился детскими воспоминаниями об этом исповеднике веры, который на протяжении шести лет жил в доме его родного дедушки.

О первой половине жизни владыки Александра Хиры, в 1934-1939 годах являвшегося ректором Ужгородской семинарии, рассказал её нынешний ректор священник Пётр Береш.

После конференции все участники были приглашены на концерт украинской и казахской музыки.

26 октября состоялась воскресная архиерейская служба в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Караганде. Предстоятелем был епископ Мукачевский Теодор Мацапула, который с 2008 г. по 2013 г. служил в Омске. Владыка Теодор – преемник епископа Александра Хиры на епископской кафедре в Ужгороде.

В понедельник 27 октября в сопровождении сестёр-евхаристок владыка Иосиф и отец Александр посетили Майкудук — район Караганды, где они оба родились и выросли.

Вместе с отцом Петром Берешем, вероятным постулатором процесса беатификации епископа-исповедника Александра Хиры, они в том числе смогли посетить дом номер 8 по улице Чапаева, где и провёл последние шесть лет жизни епископ Александр.

Затем сёстры повезли гостей на местное кладбище, к могиле Гертруды Детцель. На этом кладбище также похоронены многочисленные родственники наших священников.

В завершение своей поездки гости посетили карагандинскую Высшую духовную семинарию «Мария — Матерь Церкви». Ректор семинарии священник Руслан Рахимберлинов показал интересные исторические документы как из истории самой семинарии, так и истории Католической Церкви Казахстана в целом. На совместном обеде владыка Иосиф рассказал нынешним семинаристам о его собственной семинарской жизни.



Информация и фото любезно предоставлены о. Александром Деппершмидтом