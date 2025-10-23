Спустя 8 лет после осквернения боевиками ИГИЛ вновь открылись две исторические церкви в Мосуле

В самом сердце Старого города Мосула политики, священнослужители и верующие собрались, чтобы отпраздновать реставрацию церквей Мар Тома и Ат-Тахира, которые были осквернены и разрушены так называемым «Исламским государством», сообщает «Седмица» со ссылкой на Vatican News.

Когда в 2014 году террористы ИГИЛ захватили власть на севере Ирака, они объявили своей столицей Мосул — второй по величине город Ирака, построенный на руинах древней Ниневии.

Святые места, принадлежащие меньшинствам Ирака — христианам, езидам и другим, — были осквернены, а верующие вынуждены были бежать.

Когда в 2017 году город был наконец освобожден после годичной осады, немногие вернувшиеся жители обнаружили, что их дома разрушены, а религиозные здания осквернены.

Халдейская церковь Мар Горгис в старом районе Мосула, которая получила повреждения



За этим последовал долгий и кропотливый процесс реконструкции, далеко не простой и всё ещё далёкий от завершения. Однако, в среду, 15 октября 2025 года, состоялось важное событие в этом процессе: состоялось открытие двух отреставрированных исторических церквей в самом сердце Старого города Мосула.

«Эти церкви — наши корни, наша история», — заявил журналистам патриарх Луи Рафаэль Сакко, глава Халдейской Католической Церкви Ирака. – «Мы должны сохранить их».

Местные политики, христианское духовенство и верующие заполнили сирийскую православную церковь Мар Тома, история которой восходит к VII веку, и халдо-католическую церковь Аль-Тахира, построенную в XVIII веке.

Первый храм использовался в качестве тюрьмы так называемым «Исламским государством», которое также серьезно повредило «Ворота Двенадцати Апостолов» XIII века, высеченные из местного мрамора.

Фади обучался три года, прежде чем принять участие в реставрации «Ворот Двенадцати Апостолов»



27-летний Фади входит в состав франко-иракской бригады, работавшей над реставрацией ворот. Будучи христианином и жителем Мосула, он три года учился, прежде чем приступить к работе над проектом.

Открытие церквей — это «знак надежды», — сказал он. – «Это показывает христианам, живущим за рубежом, что здесь теперь всё лучше, и что они могут вернуться домой».

«Ворота Двенадцати Апостолов»



Церковь Мар Тома была повторно освящена в ходе православной церемонии на прошлой неделе, а повторное освящение церкви Аль-Тахира прошло чуть позднее. Торжественные инаугурации, напротив, были светским событием, ознаменовавшим официальное открытие дверей церквей для мосулской публики и завершение реставрационного проекта, начатого в 2022 году.

Важную роль в этом проекте сыграл фонд ALIPH, занимающийся сохранением и восстановлением культурного наследия по всему миру. В ходе реставрации двух церквей ALIPH сотрудничал с L’Oeuvre d’Orient, французской католической благотворительной организацией, деятельность которой в первую очередь сосредоточена на помощи христианам на Ближнем Востоке.

«Сегодня великий праздник не только для христиан Мосула, но и для всех его жителей», — сказал монсеньор Хьюз де Войемон, генеральный директор L’Oeuvre d’Orient. «Здесь снова начнётся богослужение», — сказал он. – «И церковные колокола» — некогда известная особенность городского пейзажа Мосула — «зазвонят снова».

На церемонии открытия 16 октября 2025 г.: