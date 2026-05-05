В Боливии начнется реставрация «Сикстинской капеллы Анд»

В боливийском городке Курауара-де-Карангас пройдет реставрация уникального храма, который часто называют «Сикстинской капеллой Анд», сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на EWTN.

Планируется сделать ремонт и гидроизоляцию соломенной крыши, реконструировать контрофорсы – опоры, поддерживающие стены церкви, отреставрировать стены и фасады здания.

Церковь Сантьяго (св. Иакова) – одна из старейших в Южной Америке – была построена в 1587-1608 годах миссионерами-августинцами, которые прибыли в Анды вместе с испанскими конкистадорами. «Сикстинской капеллой Анд» храм называют из-за уникальных фресок 18 века, покрывающих весь его интерьер.

Власти Боливии объявили церковь в Куруара-де-Карангас памятником национального значения в 1960 году. В 2008-2012 годах при поддержке властей Германии и США была произведена реставрация фасадов церкви, росписей, алтаря, установка внутреннего освещения и замена соломенной крыши.

О новых реставрационных работах было сообщено 21 апреля на пресс-конференции с участием епископа города Оруро Кристобаля Биаласика, архитекторов, представителей правительства Боливии и сотрудников посольства США (работы финансирует американский Фонд сохранения культурного наследия Госдепартамента).