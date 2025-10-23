«Смысл находит нас»: молодежь ищет мира через диалог

Со 2 по 5 ноября в Ватикане состоится вторая сессия образовательной программы «Meaning Meets Us» («Смысл находит нас»), организованной международной Папской международной организацией Scholas Occurrentes.

Цель инициативы — способствовать диалогу и взаимопониманию между молодыми представителями еврейской, христианской и мусульманской традиций. Среди участников — студенты и преподаватели Еврейского университета Иерусалима, Тель-Авивского университета и Джорджтаунского университета (США).

Программа стала откликом на вызовы современного мира, где растут разделения и ослабевает чувство общности; она предлагает вернуть через образование и культуру встречи способность слушать и уважать друг друга.

Участники программы смогут принять участие в сессиях проекта «Middle Meets», созданного по инициативе группы студентов после нападений ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и предлагающего безопасное пространство для обмена опытом и взаимного понимания.

Президент фонда Scholas Occurrentes Хосе Мария дель Корраль пояснил в пресс-релизе: «Мир — это и дар, и задача. Поэтому мы, от имени Scholas Occurrentes и Университета смысла, созданного Папой Франциском, пригласили студентов из Палестины и Израиля, молодых евреев, мусульман и христиан из академической среды, чтобы они три дня жили вместе и через научные дискуссии и искусство открывали свои авраамические корни, строя Иерусалим как город Мира и Встречи».

Первая встреча «Meaning Meets Us» состоялась в феврале этого года и завершилась аудиенцией у Папы Франциска. Её участники поделились пережитыми переменами. «Я приехал сюда не с целью кого-то убедить, — рассказал израильский студент Йоам, — но понял, что за эту неделю изменился сам. Этот опыт научил меня превращать боль и разочарование в сочувствие, в способность по-настоящему слушать».

Участница встречи из Палестины тогда призналась, что диалоги были порой трудными, но именно поэтому необходимыми: «После напряжённых разговоров мы вместе ели, смеялись, играли. Мы оставались людьми несмотря на различия».

Программа Scholas Occurrentes напоминает, что прочный мир начинается там, где сердца открыты, а молодые учатся встречаться, слышать и понимать друг друга.



Источник: русская служба Vatican News