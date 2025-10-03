«Смысл каждому дню». Интервью епископа Николая Дубинина для «Вечернего Санкт-Петербурга»

В рамках специального проекта «Город веротерпимости» на вопросы редакции газеты «Вечерний Санкт-Петербург» ответил Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Николай Дубинин.

— Какую роль играет ваша Церковь в жизни общества и особенно в Санкт-Петербурге?

— Характерная черта Католической Церкви — единство во всём мире. На протяжении веков в жизни общества на самых разных уровнях роль Католической Церкви важна и более чем заметна.

Санкт-Петербург — это город, где с первого дня его существования было и не прекращалось присутствие католической церкви. Петербургскими католиками первоначально были иностранцы, которых приглашал Пётр I. Многие из них были людьми образованными, мастерами высокого класса, и с момента возникновения города они принимали очень важное участие в жизни и развитии столицы империи.

Среди имён, которые помнят и любят петербуржцы (и не только петербуржцы), много католиков, начиная с первого градостроителя архитектора Доменико Трезини. Он был основоположником католической общины в Санкт-Петербурге. Есть история о том, что его сын, который родился в Петербурге, был одним из первых крещёных католиков в городе. Его не случайно назвали Пьетро, а крёстным отцом ему был сам император Пётр I.

Можно вспомнить целую плеяду архитекторов, художников, учёных и инженеров, которые были католиками и вносили заметный вклад не только в развитие города, но и в жизнь страны. В начале XX века в Санкт-Петербурге порядка 7% населения исповедовали католическую веру. На сегодняшний день община не такая многочисленная, но очень живая, многонациональная. Мы ощущаем себя и являемся небольшой, но неотъемлемой частью Санкт-Петербурга, его общественной жизни — в том числе.

— Как вы оцениваете состояние межконфессионального диалога в нашем городе?

— Наша конфессия пользуется уважением. С радостью и гордостью могу сказать, что в Санкт-Петербурге сложились, ценятся и сохраняются очень уважительные и доброжелательные отношения на межконфессиональном уровне. На фоне общественных и религиозных событий мы общаемся; главы различных конфессий, религиозных исповеданий знают друг друга лично. Мы встречаемся и чувствуем очень уважительное и доброе отношение со стороны губернатора. Мы это ценим, благодарим Господа и молимся о благословении для нашего замечательного города.

— Как традиции вашей Церкви адаптируются к современным условиям жизни мегаполиса XXI века? Какие изменения вы наблюдаете среди последователей?

— Церковь — это живой организм, как и общество, поэтому она никогда не стоит на месте, постоянно развивается. Мы, христиане, веруем во Христа и живём евангельскими ценностями, которые носят общечеловеческий характер. Сейчас они во многом совпадают с тем, что мы называем традиционными ценностями. То есть суть остаётся всегда одна, но формы бывают разные.

Говоря об архитектуре: то, что строится на века, создаётся и реагирует не так быстро, как общество или прикладное искусство. В течении веков архитектурные стили изменялись и изменяются. Романский, готический стиль, стиль возрождения, барокко, классицизм, романтизм, конструктивизм. Если посмотреть на католические храмы в мире, то они очень разные, потому что люди себя по-разному выражают, и это отражается в церкви.

Шесть из семи действующих в настоящее время католических храмов Петербурга создавались в дореволюционный период, поэтому и архитектура у них соответствующая. Самый старый из них — это Базилика святой Екатерины в стиле «торжественное барокко». С одной стороны, храм имеет римский стиль, с другой стороны, он очень гармонично вписывается в парадную перспективу Невского проспекта.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы строили в конце XIX века, здесь мы видим эклектику, в том числе псевдороманские, псевдоготические элементы.

Псевдоготика храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы на Минеральной улице — это бывший кладбищенский храм, там было большое католическое кладбище, и он более сдержанно-торжественный. Храм Святейшего Сердца Иисуса недалеко от метро «Ломоносовская» — неоготика. Он очень величественный, пожалуй, это самое большое готическое здание Санкт-Петербурга.

Вообще в мире можно найти любые архитектурные формы храмов, но наша Церковь существует в контексте определённой культуры, спокойной, традиционной, поэтому мы не гонимся ни за какой экстравагантностью. Мы стараемся, чтобы наши храмы были достойными и сдержанными.

— Что ваша Церковь значит для вас на личном уровне? Как она помогает вам и вашим прихожанам справляться с трудностями в повседневной жизни?

— Мы смотрим на Церковь как люди верующие — не с точки зрения организации, идеологии или четко изложенного вероучения, а со стороны веры. Веру человек получает от Господа — это дар, благодать, а вместе с ней получает ещё две благодати: надежду и любовь.

Человеку невозможно полноценно и счастливо жить без веры, надежды и любви. То, что даёт нам наша вера в повседневной жизни, это возможность и задание: сохранять своё человеческое достоинство. Вера придаёт смысл каждому дню нашего существования, даёт определённое направление, определяет способ общения с другими людьми.

Евангелие — это благая весть о спасении, которое принёс Иисус Христос. Для верующих любой христианской конфессии Евангелия являются главным законом и должны определять точку зрения как на личные, так и на глобальные события. Для верующего католика — это большая, не прекращающаяся работа над собой. Но, с другой стороны, это большая поддержка, даже в самых трудных ситуациях. Поэтому люди, которые ищут смысл жизни, люди, которым бывает тяжело, не всегда бегут к психологу, многие приходят и ищут смысл жизни в Церкви. Для католиков очень важно и ценно чувствовать, что мы не отделены, что мы не лишены общения. Это единство, солидарность — выше любых преград, которые в наши трудные времена выстраивают политики и которые закрепляют в обществе раздоры и страхи.

Несмотря на то, что все мы разные и говорим на разных языках, у нас разные стремления — это не разногласия, а богатство гармонии созвучия. Это для нас очень важно и ценно, мы видим не просто силу Церкви, мы видим силу Христа, который хочет, чтобы все были едины, чтобы не было в мире раздоров, санкций, конфликтов — тех бед, в которые мы все сейчас вовлечены. Но чтобы была взаимная любовь, которая принимается во взаимоуважении, в поддержке, солидарности. Поэтому как вызов, мы принимаем, особенно сейчас, следуя за постоянными призывами почившего Папы Франциска, быть во всём миротворцами и созидателями мостов, которые соединяют, а не стен, которые разделяют.

— Как ваша община способствует образованию и просвещению и своих членов, и широкой городской общественности?

— Через религиозное воспитание и образование наших верующих мы взаимодействуем с обществом и стараемся освещать вопросы, связанные не только с богословием или христианской философией, но и со многими сферами человеческой жизни.

Единство Католической Церкви помогает нам в том, что в её учительстве высказывается определённая позиция по важнейшим вопросам, на которую мы ориентируемся и стараемся донести в общество.

Например, вспомним такие папские документы как энциклики. Вспоминая усопшего Папу Франциска, стоит упомянуть энциклику Fratelli tutti («Все братья»), которая говорит о том, что все люди, независимо от того, веруют они или не веруют, — все мы живём на одной земле. Это наш общий дом, поэтому все братья.

У нас проходят встречи, мероприятия, конференции, различные культурные события, концерты, выставки, начиная от наших храмов, где самое частое и популярное — это концерты духовной музыки. Люди приходят послушать орган, но мы знаем, что через красоту говорит Бог, он облагораживает душу человека, заставляет о чём-то подумать — это форма нашего служения и помощи.

— Какие социальные инициативы или проекты реализует ваша община?

— Это разные проекты, они реализуются в разной форме. От самых простых — поддержка, оказываемая нуждающимся людям, которые к нам обращаются, в виде помощи с одеждой, с едой, с лекарствами, с коммунальными платежами, через периодические сборы пожертвований на разные нужды. По нашим храмам мы объявляем сбор пожертвований, а потом их передаём (не только для России). В своё время была акция помощи для жителей Сирии, где люди страдают от войны, и мы там сотрудничали с Православной Церковью.

Что касается наших постоянных социальных проектов, мы действуем прежде всего через католическую благотворительную организацию «Каритас».

— Какова роль молодёжи в вашей религиозной общине?

— Петербург — город студенческий, живой, у нас есть молодёжь. Мы не организовываем специальных движений, ассоциаций. Молодые люди вливаются в обычную жизнь наших общин.

При этом у них есть свои собственные интересы и потребности. Мы проводим периодически встречи и осуществляем интернет-общение. С периодичностью в один год проводим епархиальные встречи молодёжи, приглашая пообщаться вместе, помолиться, порадоваться, поработать. Но бывают встречи также общероссийского и даже всемирного уровня, в которых наши представители также принимают участие.

— К вопросу об интернете. Какие изменения произошли в религиозной практике вашей общины с появлением современных технологий?

— Современные технологии входят в жизнь общества, но мы понимаем, что полноценного участия и общения интернет не заменит. Мы почувствовали с особой остротой во время пандемии, как человек нуждается в живом общении и присутствии. Ничто не заменит именно живой церкви, молитвы, общения людей.

Современные технологии могут помогать, если человек проживает далеко от храма или он престарелый, а у нас это очень актуально, поскольку нет храмов в шаговой доступности. В таких ситуациях возможно по интернету участвовать, слышать, видеть.

Если до пандемии интернет-трансляции богослужений ориентировались на особые праздники, события, то во время пандемии мы поняли, что такие трансляции — это средства поддержания связи и общения между прихожанами, которые друг от друга физически изолированы, и поэтому такие интернет-трансляции стали практиковаться во многих наших приходах.

— Как вы видите будущее вашей религиозной общины? И какие изменения вы ожидаете в религиозной жизни в ближайшие годы?

— Я как пастырь надеюсь, что наша община будет укрепляться, жить, развиваться. Верю, что люди будут укрепляться в вере, надежде и любви. С каждым днём своей жизни они смогут быть более крепко верующими и образцовыми гражданами.

Я надеюсь и верю, что через нашу молитву, через свидетельство нашей Церкви, наших прихожан люди увидят Христа, найдут ориентир и смысл жизни. Речь идёт не о массовости, а о христианской жизни и свидетельстве, которое может быть привлекательным. Мы надеемся, что наша церковь в Петербурге, в России будет жить и развиваться в свободе вероисповедания. Мы очень рады и молимся, что уже больше тридцати лет можем жить в России в условиях религиозной свободы.

— Расскажите о динамике численности общины, количестве действующих культовых сооружений в сравнении с советским периодом.

— Санкт-Петербург — самый католический город в России. До октябрьской революции 1917 года здесь располагался центр римско-католической митрополии, было более двадцати храмов и часовен. В советское время в результате жестоких преследований остался открытым лишь один храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке. После 1991 года, когда началось возрождение католической церкви в нашей стране, численность наших верующих увеличивалась. В условиях свободы стали появляться священники, монашествующие из разных стран, люди перестали бояться жить своей верой. Потом была волна религиозного интереса, и те, кто вырос уже в атеистической среде, приходили к нам. Также надо сказать, что правительство города тоже шло навстречу и проявляло много доброй воли, поэтому часть культовых и религиозных сооружений, которые в Петербурге принадлежали католической церкви, была возвращена верующим.

— Каковы планы общины по восстановлению и поддержке исторических католических храмов в Санкт-Петербурге?

— Поскольку наши исторические храмы — это памятники различного уровня значения (есть и федеральные, и региональные), мы стараемся их восстанавливать и поддерживать. Можно полюбоваться базиликой святой Екатерины, где выполнена огромная работа после пожара, который в 80-е годы фактически уничтожил весь интерьер. Был огромный труд и солидарная помощь наших верующих в материальном плане и также участие в финансировании со стороны государства. Гораздо проще поддерживать красоту, молитвенный дух и архитектуру, если там видно, что постоянно заботятся. При участии города, а иногда и при поддержке на федеральном уровне, были проведены реставрационные и ремонтные работы в храмах св. Станислава, Посещения Святой Елизаветы Пресвятой Девой Марией, комплексе зданий бывшего консисторского управления. Уже долгое время продолжается реставрация величественного неоготического храма Святейшего Сердца Иисуса — мы надеемся, что подрядчики завершат работы до конца этого года, как и запланировано.

— Какие культурные и музыкальные мероприятия планируются как часть культурной жизни общины?

— Они у нас проходят регулярно, несколько раз в неделю. Кроме того, ежегодно проходит межконфессиональный фестиваль «Лики», его программы проходят в наших храмах. Мы участвуем также в городском проекте «Музыка храмов».

— Какие конкретные примеры сотрудничества общины с городскими властями для реализации социальных программ удалось реализовать в 2024-2025 году?

— Если речь именно о конкретном взаимодействии с городскими властями и социальных проектах, то это часть проектов «Каритас». Это обучение социальных работников, взаимодействие в проекте патронажной службы, столовая для малоимущих.

С нашей стороны мы участвуем своими скромными силами в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Мы слышим определённый запрос к нам как к одной из конфессий, чтобы вместе на межконфессиональном уровне активизироваться в плане помощи вернувшимся со специальной военной операции, а также беженцам, переселенцам, семьям участников СВО. Очень многое делает наше государство и власти, но видно, что оно не всё может дать, особенно в духовном плане, и что здесь нужно — наше взаимодействие.

Поэтому, думаю, что здесь открывается новая сфера взаимодействия, которая будет и востребована, и, надеюсь, достойным образом реализована.



Беседовала Карина Правдина

Источник: «Вечерний Петербург»