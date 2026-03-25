Шотландский парламент отклонил законопроект о легализации эвтаназии

18 марта шотландский парламент (однопалатный законодательный орган Шотландии) отклонил законопроект о легализации эвтаназии для умирающих смертельно больных дееспособных взрослых граждан страны, проживающих на ее территории не менее года, передает портал «Православие.Ru» со ссылкой на Christian Today.

Спорный законопроект был разработан и представлен членом парламента от партии «Либеральные демократы» Лиамом Макартуром.

69 депутатов проголосовали против данной инициативы, 57 ее поддержали, а один воздержался.

Голосование состоялось после нескольких лет напряженных дебатов и внесения ряда поправок в законопроект.

Миллионы христиан, молившихся о том, чтобы «самоубийство при врачебном содействии» не было узаконено на шотландской земле, приветствовали результаты голосования и призвали законодателей впредь не возвращаться к данной теме, а вместо этого уделить больше внимания развитию паллиативного лечения в Шотландии.

Между тем, сам Л. Макартур заявил, что «глубоко разочарован» исходом голосования, но убежден, что «это не тот разговор, который можно прекратить».

«Пока умирающие тяжелобольные шотландцы будут продолжать страдать из-за отсутствия у них выбора и безопасности согласно действующему законодательству, я уверен, что этот вопрос снова встанет перед парламентом», — сказал он.

«Благодарим Бога за то, что парламентарии поняли, что они просто не смогут принять этот ужасный законопроект. Теперь избиратели могут аплодировать! Многие медицинские колледжи и организации инвалидов били тревогу по поводу рисков для уязвимых слоев населения в случае узаконивания этой процедуры. Думаю, что урок как для шотландского парламента, так и для Вестминстера (парламент Великобритании) заключается в том, что не существует такого понятия, как “безопасный” закон об ассистированном самоубийстве. Вместо того, чтобы навязывать больным смерть, пусть депутаты, которые проиграли голосование, направят свои усилия на то, чтобы обеспечить более качественную паллиативную помощь», — сказал Саймон Калверт, заместитель директора межденоминационной благотворительной организации «Христианский институт».

В свою очередь, модератор Свободной церкви Шотландии (консервативная кальвинистская деноминация) Аласдер Маклеод также заявил, что испытывает облегчение от того, что законопроект был отклонен.

«Данное решение подтверждает, что каждая человеческая жизнь драгоценна и заслуживает защиты. Будучи христианами, мы верим, что жизнь — это дар Божий, и наше призвание как общества — заботиться друг о друге, особенно во время немощи, болезней и страданий», — убежден он.

«Это был третий и, надеюсь, последний раз, когда шотландский парламент голосовал по данному вопросу. Теперь это необходимо оставить и сосредоточить наше коллективное внимание на том, чего можем достичь, выказывая сострадание: улучшении паллиативной помощи, поддержке семей и укреплении общин, чтобы никто не чувствовал, что его жизнь потеряла ценность. Иисус Христос нам показывает, как быть людьми, защищающими жизнь, утешающими страждущих и идущими рядом с теми, кому тяжело», — заключил А. Маклеод.

Руководитель шотландского отделения британской христианской политической группы CARE (Christian Action, Research and Education) доктор Стюарт Вейр считает, что одобрение этого законопроекта было бы «неисправимой ошибкой». По его словам, результат голосования стал «настоящей победой уязвимых членов общества», а все политические партии Шотландии теперь должны включить четкие планы по оказанию паллиативной помощи в свои манифесты на следующих выборах.

«Если вы посмотрите на страны, где врачебная помощь в совершении суицида разрешена законом, то увидите одну и ту же печальную картину: число случаев эвтаназии растет из года в год, а критерии, по которым разрешается прибегать к этой процедуре, всё расширяются. Этот законопроект открыл бы ящик Пандоры, который коренным образом изменил бы систему здравоохранения в Шотландии», — добавил он.

Президент Конференции католических епископов Шотландии Епископ Джон Кинан констатировал, что члены парламента избрали «правильный и ответственный курс» и теперь должны сосредоточиться на обеспечении того, чтобы паллиативная помощь «надлежащим образом финансировалась и была доступна для всех, кто в ней нуждается».

«Результаты голосования служат защите некоторых из наиболее уязвимых жителей Шотландии от риска преждевременной смерти, находясь под давлением. Подлинное сострадание выражается не в том, чтобы покончить с жизнью, а в том, чтобы быть с теми, кто страдает, и обеспечивать им медицинскую, эмоциональную и духовную поддержку, которая признаёт их достоинство. Мы несем ответственность не за устранение страданий, а за то, чтобы окружить каждого человека заботой и уважением вплоть до момента его естественной смерти», — приводит слова епископа издание Christian Today.

Ранее Королевский колледж психиатров Шотландии и Королевское фармацевтическое общество Шотландии выступили против законопроекта Макартура, хотя изначально занимали нейтральную позицию.