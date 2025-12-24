Рождественский призыв Церквей Иерусалима

На Ближнем Востоке, всё ещё отмеченном конфликтами и нестабильностью, поместные Патриархи и главы Церквей Иерусалима обнародовали традиционное рождественское послание. Иерархи подтверждают, что мир не может сводиться к простому прекращению огня, но должен сопровождаться справедливостью, примирением и уважением основных прав.

Текст открывается ссылкой на Послание к Евреям: «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Христианские лидеры призывают верующих оставаться стойкими в надежде даже в моменты величайших страданий.

В центре послания находится значение Боговоплощения Христа в Вифлееме, представленное как знак надежды, которая рождается в самом сердце человеческой уязвимости. Как и пастухов в рождественскую ночь, сегодня евангельское послание призывает всех людей не поддаваться страху и унынию. Патриархи приветствуют прекращение огня, позволившее многим общинам свободнее праздновать торжества, но также предостерегают от риска «призрачного мира», приводя слова пророка Иеремии: «“Мир! мир!”, а мира нет». Согласно посланию, несмотря на затишье, на Святой Земле и в соседних странах продолжаются акты насилия, гибнут люди, происходит нарушение свобод.

Главы Церквей вновь заявляют о своей солидарности со всеми людьми, страждущими от конфликта, и призывают христиан и всех людей доброй воли продолжать молиться и стремиться к подлинному и прочному миру.

Послание завершается рождественскими поздравлениями поместным общинам и христианам всего мира в надежде, что рождение Иисуса в Вифлееме обновит стремление к примирению и справедливости.



Источник: русская служба Vatican News