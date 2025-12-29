Рождественский праздник в Католической школе францисканцев (+ ФОТО)

В пятницу 26 декабря в актовом зале Католической школы Новосибирска собрались дети, родители и гости, чтобы вместе отпраздновать Рождество Христово.

Нашим постоянным читателям хорошо известно, что каждый уходящий год в этой школе, опекаемой орденом францисканцев, провожают премьерой какого-нибудь яркого представления. Не стал исключением и нынешний рождественский праздник.

С помощью прекрасно подготовленного спектакля для всех собравшихся было наглядно показано, как в одном городке, где проживало достаточно много народа разного возраста и разных профессий, все готовились к новогодним праздникам и устанавливали на улицах и в домах елку, называя её «рождественская». Но вот ответить двум любопытным ребятам на вопрос: почему же ель называют «рождественская» и что это за праздник Рождество, люди в этом городе не смогли — все были очень заняты украшениями, нарядами, готовкой и так далее.

Пришлось нашим героям идти в лес за рождественской елочкой, и там они повстречали старца, который в окружении лесных зверят поведал им прекрасную историю о том, как был рожден Спаситель Иисус Христос. Вернувшись в город, дети рассказали всем о том, что за чудесный праздник Рождество Христово и почему ель, которую все так наряжали — «рождественская». И тогда в городе стало радостно и светло, ибо люди поняли настоящий смысл этого праздника!

Яркие костюмы, песни и танцы, декорации и спецэффекты, помноженные на труд и талант юных артистов, произвели на зрителей этого представления неизгладимое впечатление. Все артисты очень старались, и зал отвечал им громкими аплодисментами.

Вместе с многочисленными гостями благодарными зрителями этого красочного представления были Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и его помощник — викарный епископ Штефан Липке.

После спектакля Владыка Иосиф ещё раз лично поздравил учеников школы и всех гостей с праздником Рождества. Он сделал особый акцент на чудо и силу детской молитвы: молитвы о мире и о благе всего человечества. «Я хочу пожелать каждому из вас иметь мир в сердце. Мира каждой вашей семье! Ещё хочу пожелать, чтобы был мир у вас в Школе — что почти уже исполнилось, судя по вашему талантливому выступлению. И, конечно, пусть будет мир во всём мире! Всем вам любви, милости Божией в наступающем 2026 году! Христос рождается — славьте Его!»

А затем все – и гости, и хозяева – с зажженными свечами последовали к школьной часовне, где проводили год уходящий совместной рождественской молитвой.



По информации Оксаны Кондратьевой