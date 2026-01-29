Россия призывает Ватикан активнее выступать против гонений на УПЦ

Россия в контактах с Ватиканом призывает Святой Престол энергичнее выступать против гонений в отношении православных на Украине. Об этом заявили «Известиям» в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, тема гонений активно поднимается во время контактов российских дипломатов с представителями Святого Престола. «Призываем руководство Ватикана энергичнее выступать против гонений киевского режима в отношении православных на Украине. В этом контексте отмечаем заявления предыдущего Папы Римского Франциска, осудившего закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», противоречащий не только международным обязательствам Киева в сфере защиты прав человека (в части права на свободу вероисповедания, недопустимости дискриминации по религиозному признаку, запрета на разжигание религиозной розни), но и самой Конституции страны, согласно ст. 35 которой «каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания», — обратили внимание в министерстве.

Москва регулярно поднимает этот вопрос в диалоге со Святым Престолом. Украинская Православная Церковь (УПЦ) может быть окончательно запрещена уже в 2026 году. Эксперты считают, что Ватикан имеет достаточное влияние для изменения ситуации.

В апреле 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров направил госсекретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину послание, в котором говорится о силовом захвате Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. «В августе 2025 года был получен ответ ватиканской стороны, в котором сообщалось, что Святой Престол обратился к компетентным органам Украины, выразив свое несогласие с любыми действиями, которые могли бы ограничить православную церковь или любую другую конфессию в осуществлении их веры», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.