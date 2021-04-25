Risus paschalis, пасхальная радость. Свободные от страха

Пасхальное время – это единый день длиной в 50 дней, которые отделяют Пасху от Пятидесятницы. Время, отмеченное присутствием воскресшего Иисуса. «Risus Paschalis», «Пасхальная радость»: так ватиканская газета L’Osservatore Romano назвала цикл статей, имеющий целью подготовить верных к Пятидесятнице.

Радость пронизывает жизнь. Радостное событие оставляет неизгладимый след, не больше и не меньше, чем переживание боли. Одно питается другим. Боль разрушает чувство радости, так же, как радость заставляет нас забывать о боли. Подобно тому, как боль обнажает наши слабости и делает бесполезными способности, радость делает нас сильными, смелыми, непобедимыми; она подчеркивает самые сокровенные и ценные возможности каждого из нас. Радость изменяет жизнь.

Это драматический опыт одиннадцати апостолов. Воскресение Иисуса перевернуло их жизнь с ног на голову и наполнило её иным смыслом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих знаменитых проповедей указал именно на это радикальное изменение перспективы в жизни апостолов, доказательство исторической правдивости Христова воскресения.

В четвертой беседе на Первое послание к Коринфянам антиохийский епископ пишет: «Павел восклицал: ‘Немощное Божие сильнее человеков’ (1 Кор 1,25). Эта фраза, несомненно, имеет Божественное происхождение. Иначе каким образом решились бы на такие дела двенадцать человек, притом простолюдины, жившие при озерах и при реках и, быть может, никогда не бывавшие ни в городах, ни на торжищах? Как они решились идти против целой вселенной? Они были прежде робки и боязливы, как свидетельствует писавший о них, ничего не скрывая и не утаивая скрывать их слабостей, что и служит сильнейшим доказательством истины. Что же говорит он о них? Он говорит, что, когда Христос был взят, несмотря на бесчисленные чудеса Его одни из них разбежались, а главный из них, оставшись, отрёкся. Отчего же те, кто при жизни Христа не могли снести нападок от иудеев, после смерти и погребения Его решились идти против целой вселенной, если Он, как вы говорите, не воскрес, не беседовал с ними и не укрепил их? Не могли ли они сказать самим себе: что это? Он не мог спасти Себя, – как же может избавить нас? Он не мог отмстить за Себя при Своей жизни, – как же может подать нам руку помощи после Своей смерти? <…> Отсюда ясно, что если бы они не видели Его воскресшим и не получили величайших доказательств силы Его, то не решились бы на столь опасное дело».

Апостолы бежали в страхе из-под креста, но через несколько лет им хватило мужества без колебаний принять мученическую смерть. Очевидно, что этот парадокс мог возникнуть только благодаря радости быть свидетелем события, выходящего за рамки реальности и устраняющего самый исконный и укоренившийся страх человека: страх смерти. Страх, из которого возникают все остальные наши страхи.

Сегодняшний мир предлагает нам множество преимуществ, но он не в состоянии избавить нас от страхов. Более того, он всегда производит новые. Потому что он не может противостоять первобытному страху. Нам не довелось быть, как одиннадцати апостолам, свидетелями воскресения, но мы должны суметь почувствовать – в глубине этого изначального страха – неудержимую тягу к бессмертию. Именно она является доказательством того, что мы — дети Божьи, созданные по Его образу и ожидающие Его вечности.

Роберто Четера

(доцент Папского института Святого Ансельма в Риме)

Источник: Vatican News