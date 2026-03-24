Радоница объявлена нерабочим днем в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, которым объявил 21 апреля 2026 года – день поминовения усопших (Радоница) нерабочим днем в республике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Решение принято в связи с обращением благочинного Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви митрофорного протоиерея Валентина Бобылева по случаю празднования Радоницы – дня особого поминовения усопших», – говорится в сообщении.

Напомним, что Радоница – это особый день поминовения усопших в Православной Церкви, который приходится на вторник второй недели после Пасхи, то есть 9-й день после Светлого Христова Воскресения.

Эта дата связана с тем, что по церковному уставу усопшие не поминаются за богослужением не только в день самой Пасхи, но и на протяжении всей последующей недели – Светлой седмицы.

Таким образом, Радоница – это первый после празднования Пасхи день, в который Православная Церковь снова начинает поминать усопших.

В 2026 году Святая Пасха у православных христиан будет отмечаться 12 апреля.