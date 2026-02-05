Продолжается диалог между Св. Престолом и Братством Св. Пия Х

Директор зала печати Святейшего Престола ответил на вопросы журналистов о контактах между Ватиканом и Священническим братством Святого Пия Х после информации о новых епископских рукоположениях.

«Контакты между Братством Святого Пия Х и Святейшим Престолом продолжаются, есть желание избежать разрывов или односторонних решений выявленных проблем», — отметил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Напомним, что в 2008 году Папа Бенедикт XVI – в ответ на прошение главного настоятеля Братства — принял решение снять отлучение с четырех епископов, хиротонисанных монс. Лефевром, и одновременно вступить в доктринальный диалог с Братством, чтобы прояснить проблемы вероучительного порядка и преодолеть существующий раскол.

2 февраля нынешнего года Священническое братство Св. Пия Х сообщило о предстоящих епископских хиротониях, которые должны состояться 1 июля в международной семинарии Святого Арсского пастыря во Франции. В этом сообщении упоминается письмо, направленное Апостольскому Престолу, в котором выражается «особая потребность Братства в том, чтобы обеспечить преемственность служения собственных епископов». Ответ, полученный из Ватикана, «никоим образом не соответствует нашим запросам», говорится далее в сообщении Священнического братства.



Источник: русская служба Vatican News