Урок для Европы сквозь десятилетия. Историческое послание польских епископов о примирении

18 ноября 1965 года польские епископы в знак примирения направили своим немецким собратьям послание — «Письмо польских епископов немецким епископам», завершающееся словами: «Мы прощаем и просим прощения». 18 и 19 ноября 2025 г. во Вроцлаве прошли торжественные встречи и богослужения, приуроченные к 60-летию послания польских епископов немецким собратьям, чтобы подчеркнуть важность памяти и диалога.

Послание было составлено и подписано архиепископом Вроцлава Болеславом Коминеком, кардиналом Стефаном Вышинским и архиепископом Каролем Войтылой. Вскоре немецкие епископы ответили, выражая надежду, что «никогда больше злой дух ненависти не расцепит наши руки», тем самым закрепив начало нового этапа польско-немецкого диалога.

Историки того времени называли это послание, возможно, самым важным свидетельством, дальновидным шагом в послевоенных отношениях между Польшей и Германией. Некоторые даже считали его одним из «основополагающих текстов современной Европы».

По случаю 60-летия президенты Конференций католических епископов Польши и Германии обнародовали совместную декларацию под названием «Мужество протянутых рук». В ней архиепископ Тадеуш Войда подчёркивает значение послания 1965 года, отмечая, что слова о прощении действовали как бальзам для ран, ещё не заживших в памяти обеих народов. «Церковь обеих стран проявила мужество говорить языком Евангелия, а не политики. Она отважилась показать, что примирение возможно, потому что Бог больше наших страхов и Святой Дух преодолевает границы и стены», — заявил архиепископ Войда.

В той же декларации епископ Георг Бетцинг, президент Конференции католических епископов Германии, подчеркнул, что Польша и Германия нуждаются друг в друге для создания Европы, гарантирующей безопасность, мир, свободу и социальную справедливость для всех людей. Бетцинг назвал письмо 1965 года «смелой инициативой», способной вдохновлять на более тесное сосуществование народов и укрепление мира на континенте.

Епископы отмечают, что польско-немецкий опыт примирения остаётся важным ориентиром для Европы, особенно теперь, когда континент сталкивается с трагедией войны в Украине.



