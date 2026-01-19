Приложение на основе «искусственного интеллекта» для ответов на религиозные вопросы создадут в Казахстане

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в этом году пообещало внедрить мобильное приложение, которое давало бы моментальные ответы на религиозные вопросы на основе достоверных источников, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и «искусственного интеллекта». В своей новогодней речи он отметил, что внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.

«Духовное управление мусульман Казахстана разработает и запустит мобильное приложение Imam Ai, которое будет работать на основе искусственного интеллекта и предоставлять мгновенные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники. В соответствии с современными требованиями нам необходимо систематически внедрять возможности искусственного интеллекта в религиозную сферу. Это прежде всего позволит получать быстрые и надежные ответы на религиозные вопросы людей, а также снизит нагрузку на духовенство», – приводит пресс-служба ДУМК слова верховного муфтия Казахстана Наурызбая кажи Таганулы, выступившего в четверг с программным докладом в Астане.

Доклад затрагивал весь наступивший год и был предназначен для сотрудников ДУМК, главных имамов всех регионов Казахстана, членов Совета улемов и Совета экспертов ДУМК, а также руководителей и преподавателей религиозных учебных заведений.

Название будущего программного продукта объединяет арабский термин, обозначающий духовного лидера, и английскую аббревиатуру, которая в переводе означает «искусственный интеллект».

(Фото: muftyat.kz)