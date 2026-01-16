Президент Израиля призвал к защите христианских общин на Святой Земле

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил обеспокоенность массовым отъездом молодых христианских семей из страны и подчеркнул необходимость дополнительной защиты христианских общин и святынь. Об этом он заявил 12 января на ежегодном рождественско-новогоднем приеме для представителей христианских конфессий, который прошел в президентской резиденции в Иерусалиме, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox и пресс-службу израильского правительства.

Во встрече приняли участие Иерусалимский патриарх Феофил III, главы и представители христианских Церквей Святой Земли, а также государственных структур. Как сообщает The Jerusalem Post, Герцог отметил, что тенденция эмиграции вызывает тревогу и требует внимания со стороны властей. «Это их дом – так же, как и мой дом, и наш общий дом», – сказал он, подчеркнув, что христиане должны чувствовать себя желанными и находиться в безопасности.

Глава государства подтвердил приверженность Израиля принципам свободы вероисповедания и заявил о готовности и дальше обеспечивать охрану религиозных святынь и противодействовать любым формам давления или преследования верующих.

Со своей стороны, Патриарх Феофил III указал на ряд серьезных вызовов, с которыми сталкиваются христианские общины, сообщает Orthodox Times. Предстоятель Иерусалимской Церкви отметил рост враждебности со стороны радикальных группировок на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также проблему преступности и насилия в северных районах Израиля. По его словам, необходимо выработать эффективные механизмы, которые позволили бы общинам, живущим рядом, сосуществовать в условиях взаимного уважения и безопасности.

Патриарх Феофил также выразил надежду, что недавнее прекращение огня между Израилем и ХАМАС может стать шагом к прочному и долгосрочному миру, и подчеркнул готовность христианских церквей продолжать гуманитарную и миротворческую миссию в регионе.