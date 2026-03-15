Престольный праздник Епархии Святого Иосифа в Иркутске (+ ФОТО)

По информации ВК-паблика «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске»:

С особой торжественностью прошёл в воскресенье 15 марта в кафедральном соборе праздник святого Иосифа — покровителя Иркутской епархии. Предстоятелем на Св. Мессе был Правящий епископ Кирилл Климович. Вместе с иркутской общиной общую радость разделили епископы Иосиф Верт и Штефан Липке из Преображенской епархии и епископ Клеменс Пиккель из епархии Святого Климента в Саратове, прибывшие в Иркутск на совещание Конференции католических епископов России (ККЕР), которое начнётся в понедельник.

Владыка Иосиф обратился к собравшимся со словами проповеди, в которой поделился свидетельством о том, как создавались российские католические епархии и как они получали свои имена, а также обратил внимание на то, насколько ценно иметь небесным покровителем такого святого, как Иосиф, Обручник Богородицы и Опекун Иисуса Христа.

Престольный праздник епархии мы отметили немного раньше его литургического воспоминания, которое приходится на 19 марта. А вот по календарю сегодня день памяти святого Клеменса Хофбауэра, редемпториста, жившего в XIX веке, который является небесным покровителем владыки Клеменса. Поэтому наше сегодняшнее торжество было праздничным вдвойне, ведь мы имели возможность поздравить епископа Клеменса Пиккеля с именинами.