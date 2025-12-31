ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ВЛАДЫКЕ ШТЕФАНУ ЛИПКЕ — 50 ЛЕТ!

Сегодня, в последний день уходящего года, Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске Штефан Липке SJ отмечает свой золотой юбилей — 50 лет со дня рождения.

Юбиляр родился родился 31 декабря 1975 года в Эссене (Германия). После учебы в семинарии в Бонне и Кёльне изучал историю Церкви в Папском Григорианском университете в Риме. 7 июня 2002 года был рукоположен в священники в Кёльнской Архиепархии. В 2006 году вступил в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге, и принес торжественные обеты 18 мая 2019 года. В дальнейшем исполнял следующие служения: приходской викарий в Кёльне; пастырская деятельность в церкви Св. Михаила, Мюнхен (2008-2011); служение в Предсеминарии в Новосибирске (2011-2012); преподаватель Католической гимназии (2012-2017) и настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Томске (с 2014-2018); получил степень кандидата филологических наук в Томском Государственном Университете (2017); стажировался на Филиппинах. С 2018 года — директор Института Святого Фомы в Москве; преподаватель средневековой философии и проблем современной философии в Российском университете дружбы народов в Москве. С 2020 года является секретарем Конференции католических епископов России.

2 февраля 2025 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске хиротонисан во епископы.

***

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно присоединяется ко всем тем поздравлениям, которые прозвучат в адрес Его Преосвященства в этот знаменательный день, и желает юбиляру обильного Божия благословения, крепкого здоровья, сил, радости, оптимизма, а также дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих нашей епархии и Вселенской Церкви!



С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

МНОГАЯ И СВЯТАЯ ЛЕТА!!!

