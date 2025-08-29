Представитель Святейшего Престола предостерег от скрытых угроз ИИ

Секретарь Департамента культуры и образования предупредил на Европейском теологическом конгрессе в Дублине 23 августа 2025 года о скрытых последствиях искусственного интеллекта (ИИ) для окружающей среды, рынка труда и общества, передает Vatican News.

«Решение проблемы изменения климата требует человеческого отклика и изменения наших моделей потребления», — заявил епископ Пол Тай в интервью OSV News. Он подчеркнул, что «облачная технология — это провода, энергия, огромное потребление электроэнергии, поэтому сам ИИ требует значительных затрат с точки зрения энергии, воды для охлаждения и использования сырья из уязвимых регионов мира».

Епископ Тай ​​также обратил внимание на социальные последствия сокращения рабочих мест. «Многие говорят о значительном сокращении рабочих мест и о том, что ИИ создаст богатство, которое можно будет распределять. Но это однобокий взгляд на труд», — подчеркнул он.

Согласно католической традиции, работа — это «место, где мы обретаем смысл, цель, идентичность, где мы можем проявить своё достоинство и творческий потенциал». Епископ отметил, что работа традиционно была «главным местом социализации», в то время как искусственный интеллект и цифровизация разрушают трудовые отношения.

По словам епископа Тая, искусственный интеллект и связанные с ним социальные вопросы будут приоритетом для Папы Льва XIV. «Он очень чётко обозначил их во главу угла, связав с энцикликой „Rerum Novarum“», — отметил иерарх, добавив, что математическое образование понтифика даёт ему компетентность в этой области.

Секретарь секции культуры Департамента культуры и образования сообщил о взаимодействии технологических компаний и Святейшего Престола по вопросам искусственного интеллекта. «Есть элемент доверия, который позволяет вести более открытый диалог», — отметил он, подчеркнув участие Папской академии жизни, Папской академии социальных наук и ватиканской Дикастерии по культуре и образованию.

«Было бы очень полезно, если бы Папа Лев смог создать структуру взаимодействия внутри Св. Престола и с внешними заинтересованными сторонами», — заключил епископ Тай.