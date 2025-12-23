Предрождественское настроение в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)
Чудесной предрождественской атмосферой, царящей в эти дни в Кафедральном соборе Преображения Господня щедро поделилась сестра Анастасия Сальникова SJE в своём ТГ-блоге «Всё для Христа!»:
Что делать, когда твои планы почти во всех областях сбиваются из-за независящих от тебя обстоятельств?
1) Принять, что это факт: мир не работает по твоему Google — календарю…
2) Вспомнить, что у Бога всегда есть план Б.
3) Принять план Б, потому что сопротивляться ему — всё равно, что спорить с дождём без зонта.
Лучший навык взрослого человека — красиво пережить сорванные планы, тогда есть шанс быть не только взрослым, но ещё и зрелым.😅
А ещё всегда важно делать то, что уже можешь делать, что я сегодня и делала ))))
