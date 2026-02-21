Порядок поста и воздержания от мясной пищи в Католической Церкви латинского обряда в России

В соответствии с Апостольской конституцией Папы Павла VI Paenitemini (17.02.1966) и канонами 1249-1253 ККП, Конференция католических епископов России устанавливает следующей порядок соблюдения поста и воздержания от мясной пищи для католиков латинского обряда на территории Российской Федерации:



1. Время Священной Четыредесятницы (Великий пост) является покаянным периодом в Церкви. Вместе с тем, это не подразумевает обязательного непрерывного воздержания от мясной пищи и/или поста.

2. В латинской традиции существует 2 формы покаяния относительно приема пищи: воздержание от мясной пищи и пост.

— Воздержание от мясной пищи является запретом употребления в пищу мяса, но при этом не запрещается употреблять яйца, молочную продукцию, а также животные жиры при приготовлении пищи. Употребление рыбы также разрешено, но не является обязательным замещением мясной пищи. — Пост допускает принятие пищи трижды в день, причем лишь один раз в день – досыта.

3. Распространенное в русском обиходе словосочетание «строгий пост» может употребляться как аналог понятия, определяемого в нормативных документах латинской Церкви как «воздержание от мяса и пост».

4. Воздержание от мясной пищи должны соблюдать все верующие, начиная с 14-летнего возраста, если этому не препятствует состояние здоровья. Днями обязательного воздержания от мясной пищи являются: Сочельник Рождества, Святая Суббота накануне Пасхи, а также каждая пятница в течение всего года (кроме случаев, когда на пятницу приходится литургическое торжество).

5. Днями рекомендуемого (но не обязательного) воздержания от мясной пищи являются кануны торжеств Святых Апостолов Петра и Павла (28 июня), Успения Пресвятой Богородицы (14 августа), Всех Святых (31 октября), а также кануны праздников покровителей епархии.

6. Воздержание от мяса и пост (строгий пост) должны соблюдать в определенные дни верующие в возрасте от 18 до 60 лет, если этому не препятствует состояние здоровья. Днями обязательного строгого поста являются Пепельная Среда и Страстная Пятница.

7. Пастырям следует заботиться о том, чтобы те, для кого предписания воздержания от мяса и поста не являются обязательными, возрастали в понимании значения поста и в духе покаяния.

8. Приходские настоятели не вправе как налагать дополнительные общие предписания вверенным им общинам, так и выдавать за обязательные постные практики те, которые таковыми, согласно данному документу, не являются.



Принято на XLII пленарном заседании ККЕР 3 декабря 2015 года