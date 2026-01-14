«Подруги пьяниц»: монахини в Кении помогают людям бороться с наркологической зависимостью

Зависимость от алкоголя и наркотиков и рост ментальных расстройств – один из самых злободневных социальных вызовов в Кении. Для борьбы с этими недугами в городе Тимау был основан центр Свв. Невинных Младенцев Вифлеемских: в этом реабилитационном учреждении наука и сострадание идут бок о бок, исцеляя израненные жизни и возвращая надежду тем, от кого общество практически отказалось.

Речь идет о структуре для физической и психиатрической реабилитации, созданной в 2021 году по инициативе епископа Меру монсеньора Салесиуса Мугамби и монахини Вероники Нкироте Рукунги. Сестра Вероника является также основательницей одноименной монашеской конгрегации: Сестер-служительниц Святых невинных младенцев вифлеемских. Именно этой монашеской общине вверено управление реабилитационным центром, чьими основными принципами стали сострадание, милосердие и неосуждение. В народе сестер называют «подругами пьяниц».

Епископ Салесиус Мугамби и сестра Вероника Нкироте Рукунга



Как рассказала корреспонденту Vatican News сестра Вероника, харизма ее конгрегации вдохновляется примером Скорбящей Богоматери: «Она находилась рядом со своим страждущим сыном так же, как монахини сегодня находятся рядом с теми, кто борется с зависимостью и психическими расстройствами». Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами монахиня называет «сегодняшними Иродами».

Пациенты центра получают помощь в стационаре и амбулаторном режиме. Основные направления его деятельности охватывают психиатрическую помощь, индивидуальную и групповую терапию, фармакологическую дезинтоксикацию и духовное сопровождение.

Администратор центра сестра Пурити Матенге рассказала, что здесь происходит настоящее преображение пациентов: «Один мужчина, которого мы подобрали на улице, теперь работает, а еще один выздоровевший теперь в нашей команде. Эти плоды позволяют нам идти вперед».

Психолог центра Келвин Муега добавляет: «Меня мотивирует, что люди, которых все отвергли, восстанавливаются. Это вселяет надежду и мужество. Не существует безнадежных случаев, всё лишь вопрос времени. Реабилитация работает», — убежден врач.

Сестра Пурити Матенге консультируется с Кельвином Муегой и Энн Вангари, сотрудниками центра



Сестра Джоан Ниакато, ассистент по уходу за пациентами, считает, что важно начать делиться своими проблемами, и в центре Святых невинных младенцев каждый может получить ответ: «Все мы нуждаемся в трезвости ума и жизни. Жизнь не закончилась, ты не один. Мы готовы протянуть тебе руку».

В мире, где зависимость и психический недуг нередко ведут к ярлыкам и окутаны молчанием, монахини и их сотрудники свидетельствуют, что ни один человек не исключен из искупления. Тем самым они реализуют свое смиренное и незаменимое призвание: трудиться ради трезвого, исцеленного и сострадательного общества.



Источник: русская служба Vatican News