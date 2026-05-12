Папа Римский призвал христиан и мусульман вместе бороться с безразличием в современном мире (+ ФОТО)

11 мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников VIII коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире, передает Vatican News.

Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции: речь идёт не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как Тот, Кто слышит крик страждущего народа и не остаётся безучастным к его боли. В Иисусе Христе Божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку Сам Бог разделил человеческую природу и страдание людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность «страдать вместе» с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога.

Говоря о социальной ответственности, Папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому Королевству за приём беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжёлых обстоятельствах.

Особое внимание Папа уделил вызовам цифровой эпохи: современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит не к состраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова Папы Франциска о «привыкании» к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьёзных духовных угроз современности.

Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность.

«Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других».

Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.