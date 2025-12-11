Подготовка к Рождеству в Ватикане: вертеп привезен с юга Италии, а елка — с севера страны

Церемония открытия рождественского вертепа и елки на площади Святого Петра состоится вечером 15 декабря 2025 года, сообщает Vatican News со ссылкой на Губернаторство Государства Града Ватикан.

Работы по установке традиционных рождественских символов в Ватикане продолжаются уже несколько недель. Их торжественное открытие станет важным знаком приближающихся праздников.

В этом году рождественский вертеп, который украсит главную площадь Ватикана, был доставлен из итальянской епархии Ночера-Инфериоре-Сарно. Сцена Рождества будет расположена на участке размером 17 на 12 метров. Фигуры Младенца Иисуса, Марии и Иосифа будут окружены декорациями в виде региональных архитектурных памятников: баптистерия базилики Санта-Мария-Маджоре в Ночера-Суперьоре, фонтана «Гельвий» в Сант-Эджидио-дель-Монте-Альбино, типичных двориков Агри-Ночерино-Сарнезе, дома святого Альфонса Марии де Лигуори и других. Композицию разработал архитектор и сценограф Сильвио Ди Монако. В работе над созданием вертепа принимали участие местные художники и ремесленники.

Еще один большой рождественский вертеп традиционно будет установлен в Зале Павла VI в Ватикане. Его привезут из Коста-Рики. В вертепе будет содержаться призыв защищать каждую человеческую жизнь с самого момента ее зачатия: он будет украшен 28 000 цветных лент, каждая из которых символизирует жизнь, спасенную от аборта благодаря молитвам и работе местных католических организаций, помогающих матерям в трудных жизненных ситуациях.

В период Адвента в центре композиции будет фигура беременной Девы Марии. В канун Рождества её заменит фигура Девы Марии, склонившейся в благоговении над своим новорожденным Сыном. В ясли будут помещены 400 ленточек с молитвами и пожеланиями, написанными юными пациентами детской больницы Святого Иосифа в Коста-Рике.

Рождественская елка из Южного Тироля

Рождественская елка высотой 27 метров прибыла на площадь Ватикана из Южного Тироля в качестве подарка от муниципалитетов Лагонды и Ультимы. Оттуда будет доставлено еще 40 елок для украшения зданий учреждений Святейшего Престола. После Рождества зеленые ветви деревьев будут использованы для производства эфирных масел – этим займется австрийская компания «Wilder Naturprodukte». Оставшаяся древесина будет передана на переработку благотворительной организации, занимающейся экологическими проектами.

Утром 15 декабря, накануне церемонии инаугурации, Папа Лев XIV примет на частной аудиенции официальные делегации регионов, пожертвовавших символы Рождества для Ватикана.