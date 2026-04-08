Победа над ненавистью: Пасха в Базилике Гроба Господня

В самом сердце Святого города, среди отголосков конфликта и боли, Латинский Патриарх Иерусалима провозгласил Воскресение Христа единственной силой, способной обезоружить человеческие сердца, передает Vatican News.

Пасхальное «Аллилуйя» в Базилике Гроба Господня (Храме Воскресения Христова) прозвучало в атмосфере сдержанности и вынужденных ограничений. Несмотря на отсутствие многочисленных паломников и представителей государственных структур, кардинал Пьербаттиста Пиццабалла возглавил торжественную Литургию Пасхи, посвятив её глубокому анализу современной трагедии Святой Земли.

По словам иерарха, на том месте, где когда-то был отвален камень от гробницы, сегодня ненависть и месть вновь роют новые ямы и могилы для живых.

Как подчеркнул Патриарх, истинная надежда заключается в мужестве начать все сначала. Он предостерег от опасности «замуровывания» Бога в гроб всякий раз, когда человек подчиняется логике враждебности или считает «справедливость» лишь расчетом потерь, а «мир» — временным военным затишьем.

Воскресение Христа, по мнению иерарха, — это не просто истина из прошлого, но активный протест против примирения с реальностью зла.

В этом году торжества прошли без присутствия представителей Восточных Церквей и дипломатического корпуса из-за государственных ограничений, что еще больше подчеркнуло исключительность и сложность момента. Тем не менее, во время пасхальной процессии вокруг Гроба Господня священники распевали строчки из четырех Евангелий, символически провозглашая благую весть по всему миру.

Это торжество в базилике напомнило о том, что даже когда вокруг слышны голоса смерти, последнее слово принадлежит не тем, кто несёт смерть, а Тому, кто воскрешает.