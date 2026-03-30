По поводу запрета кардиналу Пиццабалле и отцу Иельпо входить в храм Гроба Господня

Как уже сообщалось, утром 29 марта в Иерусалиме израильская полиция не позволила латинскому патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле и кустоду Святой Земли о. Франческо Иельпо OFM войти в базилику Гроба Господня, где они намеревались совершить Мессу Вербного воскресенья.

Иерархов остановили по пути, хотя они «следовали в частном порядке, без каких-либо признаков процессии или церемониального действа, и заставили повернуть назад». Об этом говорится в совместном заявлении Латинского Патриархата Иерусалима и Кустодии Святой Земли: впервые за столетия предстоятелям Церкви препятствуют в совершении Мессы Вербного воскресенья в храме Гроба Господня. Авторы документа называют действия полиции «поспешными и в корне ошибочными, продиктованным неподобающими соображениями». Воспрепятствовать доступу тех, кто «несёт высшую церковную ответственность за Католическую Церковь и Святые места», – это «явно непродуманный и крайне несоразмерный шаг», «серьёзное отступление от основополагающих принципов разумности, свободы вероисповедания и уважения статус-кво». Это создаёт опасный прецедент, игнорируя «чувства миллиардов людей во всём мире, которые в эти дни с надеждой обращают взор к Иерусалиму».

Патриархат и Кустодия напоминают, что на протяжении всего конфликта Католическая Церковь неизменно соблюдала предписания властей и введённые ограничения, действуя с полной ответственностью: публичные мероприятия отменяли, участие верующих ограничивали, а для сотен миллионов христиан по всему миру богослужения транслировали. В связи с этим кардинал Пиццабалла и о. Иельпо выражают глубокое сожаление христианам Святой Земле и всего мира о том, что молитва в один из самых священных дней христианского календаря оказалась грубо пресечена.

Отмена Мессы в храме Гроба Господня стала не первым испытанием этого Вербного воскресенья. Ещё несколько дней назад по тем же причинам, связанным с вооружённым конфликтом, решили отменить традиционную процессию с Елеонской горы в Иерусалим. Тогда кардинал Пиццабалла отметил, что «к тяготам военного времени, которое затрагивает всех нас, сегодня прибавляется и невозможность достойно отпраздновать Пасху вместе». Эта новая рана, по его словам, накладывается на многие другие, нанесённые конфликтом. И всё же, подчёркивал иерарх, «никакая тьма, даже мрак войны, не имеет последнего слова».

В духе этих слов вечером 29 марта кардинал Пиццабалла возглавил молебен о мире в святилище Dominus Flevit на Елеонской горе и преподал благословение Святому граду.

Инцидент вызвал широкий международный резонанс: политические и дипломатические лидеры, включая представителей Франции, США, Германии и Португалии, осудили его как нарушение свободы вероисповедания. Итальянские власти выразили солидарность с христианами Святой Земли, а председатель поместного епископата кардинал Маттео Мария Дзуппи назвал меры «тяжёлыми и неразумными», призвав к пасхальному перемирию.

В ответ израильская сторона объяснила действия соображениями безопасности на фоне угроз со стороны Ирана, подчеркнув отсутствие злого умысла и пообещав выработать решения для проведения богослужений.

30 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что латинский Патриарх Пиццабалла получит «полный и немедленный доступ» к Святым местам.



Источник: русская служба Vatican News