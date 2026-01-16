Пиццабалла о христианско-иудейском диалоге на уровне общин

До сих пор христианско-иудейский диалог оставался преимущественно уделом элит, но сегодня он должен стать диалогом общин. Об этом в интервью Vatican News заявил латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла в преддверии Дня углубления диалога с иудаизмом 17 января.

В беседе, состоявшейся в Иордании, кардинал Пиццабалла отметил, что спустя 60 лет после принятия соборной декларации Nostra aetate, а также на фоне двух лет тяжелейшего конфликта на Святой Земле, возникла острая необходимость в обновлении отношений между христианством и иудаизмом.



От элитарного диалога к живому общению

«Мы должны осознать, как строить и развивать наши связи на благо наших верующих, – подчеркнул кардинал. – До сих пор это был в первую очередь диалог элит, теперь же он должен стать диалогом самих общин».

Латинский Патриарх Иерусалима упомянул труды еврейского философа Абрама Гешеля, который тесно сотрудничал с отцами Второго Ватиканского собора при подготовке текста Nostra aetate.



Духовный рост через открытость

«В 1960-е годы Гешель написал важную статью под названием “Ни одна религия не является островом”. Это изречение стало хрестоматийным. Уже тогда автор глубоко сознавал, что ни одна религия не может замкнуть свою внутреннюю жизнь исключительно в своих границах», – напомнил кардинал, подчеркнув, что мы растём лишь тогда, когда открываемся другому. «Это не подразумевает размытия собственной идентичности. Напротив, она укрепляется через встречу с другим человеком. Сегодня это становится всё более очевидным и необходимым».



Границы не должны становиться оплотом отчуждения

Кардинал подчеркнул, что в ситуации, где каждый стремится защитить свои границы, важно их сохранять, однако они «не должны становиться крепостью, замкнутой цитаделью», – подчеркнул иерарх.



Источник: русская служба Vatican News