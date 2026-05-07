Кардинал из Вашингтона — о первом годе пребывания Льва XIV на кафедре Св. Петра

Кардинал из Вашингтона — о первом годе пребывания Льва XIV на кафедре Св. Петра

Май 07, 2026

В первую годовщину понтификата Льва XIV кардинал рассказал о влиянии Папы на Церковь в Соединенных Штатах, его способности наводить мосты и отвечать на серьёзные вызовы.

По мнению архиепископа Вашингтонского, озвученному им в интервью итальянскому изданию Avvenire, первый в истории американец на кафедре Святого Петра обладает исключительным даром преобразовывать напряженность в путь единения. придает большое значение синодальности, и его пастырский стиль глубоко укоренен в умении выслушивать разные точки зрения.


Понтифик из Чикаго помог преодолеть разногласия среди иерархов

Как отметил кардинал, в Соединенных Штатах раньше наблюдалась значительная поляризация среди епископов. Однако Лев XIV помог создать такое единение, которого архиепископ МакЭлрой не видел за 15 лет своего епископского служения.

руководствуется этим принципом и в кадровых вопросах: для Калифорнии, Флориды и Луизианы он назначил иерархов, имеющих непосредственный опыт миграции. Это явный сигнал о том, что Церковь должна отражать реальность своего народа.

Происхождение Святейшего Отца коренным образом изменило отношение общества к религии. Раньше Папа Римский казался американцам уважаемой, но далёкой фигурой. Теперь же верующие видят человека, выросшего на Среднем Западе, говорящего с местным акцентом и разбирающегося в бейсболе. Благодаря этому растет число обращений: церкви принимают новых верующих, особенно среди молодежи, которая раньше не интересовалась верой.


Критика политических решений — это защита принципов

Комментируя заявления Папы Римского относительно миграции и войны в Иране, которые противоречили некоторым решениям администрации Дональда Трампа, иерарх подчеркнул их моральный, а не политический характер.

В вопросе мигрантов Лев XIV подтвердил обязанность принимать и защищать каждого человека. Что касается вооруженных конфликтов, он продолжает миротворческую линию своих предшественников. Сегодня крайне сложно оправдать войну справедливыми причинами, поэтому истинный мир требует не только политических соглашений, но и обращения сердец.

Отвечая на вопрос о резких нападках президента Соединенных Штатов Америки на Папу Римского, кардинал назвал их крайне тревожными и болезненными. Подобная агрессивная риторика в отношении религиозного лидера лишь разжигает ненависть и подрывает общественный дискурс.

Несмотря на это, Лев XIV продолжает предлагать моральные ориентиры на близком и понятном людям языке, что является одним из главных достоинств первого года его понтификата.


По материалам Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна