Кардинал из Вашингтона — о первом годе пребывания Льва XIV на кафедре Св. Петра

В первую годовщину понтификата Льва XIV кардинал Роберт МакЭлрой рассказал о влиянии Папы на Церковь в Соединенных Штатах, его способности наводить мосты и отвечать на серьёзные вызовы.

По мнению архиепископа Вашингтонского, озвученному им в интервью итальянскому изданию Avvenire, первый в истории американец на кафедре Святого Петра обладает исключительным даром преобразовывать напряженность в путь единения. Папа Лев XIV придает большое значение синодальности, и его пастырский стиль глубоко укоренен в умении выслушивать разные точки зрения.



Понтифик из Чикаго помог преодолеть разногласия среди иерархов

Как отметил кардинал, в Соединенных Штатах раньше наблюдалась значительная поляризация среди епископов. Однако Лев XIV помог создать такое единение, которого архиепископ МакЭлрой не видел за 15 лет своего епископского служения.

Папа Римский руководствуется этим принципом и в кадровых вопросах: для Калифорнии, Флориды и Луизианы он назначил иерархов, имеющих непосредственный опыт миграции. Это явный сигнал о том, что Церковь должна отражать реальность своего народа.

Происхождение Святейшего Отца коренным образом изменило отношение общества к религии. Раньше Папа Римский казался американцам уважаемой, но далёкой фигурой. Теперь же верующие видят человека, выросшего на Среднем Западе, говорящего с местным акцентом и разбирающегося в бейсболе. Благодаря этому растет число обращений: церкви принимают новых верующих, особенно среди молодежи, которая раньше не интересовалась верой.



Критика политических решений — это защита принципов

Комментируя заявления Папы Римского относительно миграции и войны в Иране, которые противоречили некоторым решениям администрации Дональда Трампа, иерарх подчеркнул их моральный, а не политический характер.

В вопросе мигрантов Лев XIV подтвердил обязанность принимать и защищать каждого человека. Что касается вооруженных конфликтов, он продолжает миротворческую линию своих предшественников. Сегодня крайне сложно оправдать войну справедливыми причинами, поэтому истинный мир требует не только политических соглашений, но и обращения сердец.

Отвечая на вопрос о резких нападках президента Соединенных Штатов Америки на Папу Римского, кардинал назвал их крайне тревожными и болезненными. Подобная агрессивная риторика в отношении религиозного лидера лишь разжигает ненависть и подрывает общественный дискурс.

Несмотря на это, Лев XIV продолжает предлагать моральные ориентиры на близком и понятном людям языке, что является одним из главных достоинств первого года его понтификата.



По материалам Vatican News