Лев XIV утвердил постановления Дикастерии по канонизации

27 апреля 2026 года Папа Лев XIV принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Дикастерии по канонизации святых, и утвердил публикацию пяти декретов, подготовленных этим ватиканским ведомством, сообщает Vatican News.

Прежде всего, речь идет о признании мученической смерти отца Станислао Ортеги Гарсии (урождённого Лоренцо) и его 48 сподвижников, монахов из конгрегации Братьев Христианского Воспитания Святого Гавриила, а также отца Мануэля Беренгера Клуселя, епархиального священника. Все они были убиты в период с июля по ноябрь 1936 года в различных местах испанской Каталонии во время антирелигиозных преследований, вызванных ненавистью к вере.

Папа Римский также одобрил публикацию декрета, признающего жертву жизни, принесенную мирянином Педро Мануэлем Саладо Альбой, членом ассоциации «Дом Назарета», родившимся в 1968 году в Испании и умершим в 2012 году в Эквадоре.

Три других декрета, подготовленных Дикастерией по канонизации, касаются признания героических добродетелей. Они относятся к сестре Марии Элетте де Хесус (урожденная Катарина Трамаццоли) из Ордена босоногих кармелитов, родившейся в 1605 году в итальянском городе Терни и умершей в 1663 году в Праге, ныне — столице Чешской Республики; к сестре Марии Терезе Пресвятой Троицы (урожденная Тереза ​​Исельдейк), монахини из Конгрегации сестёр-кармелиток Божественного Сердца Иисуса, родившейся в 1897 году в Апелдорне, Нидерланды, и умершей в 1926 году в Сент-Луисе, США; а также к Марии Рафаэле де Джованни, основательнице Конгрегации Малых Сестер-Терциарок Святого Франциска Паольского, родившейся в 1870 году в Генуе (Италия) и умершей там же в 1933 году.

Издание этих декретов представляет собой важный шаг вперед в соответствующих процессах канонизации.