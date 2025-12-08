Письмо епископов Преображенской епархии клиру и всем верным по случаю Адвента

Дорогие друзья!

Ещё один год подходит к концу, Рождество уже не за горами, а затем и Святой 2025 год завершится. В связи с этим мы хотели бы ещё раз сердечно поздравить вас и ваших близких с Рождеством и пожелать вам благословенного Нового 2026 года.

Этот год, и его последняя треть, были богаты событиями. Как всегда, дети и молодёжь провели вместе несколько недель в летних лагерях.

В начале августа в иезуитском культурном центре «Иниго» состоялся концерт и экскурсия по нашему собору для слепых. Как люди могут воспринимать это пространство и присутствие Бога в нём, если они воспринимают его совсем не так, как мы с вами привыкли?

7 и 8 августа, впервые за много лет, в нашем центре в Мочище под Новосибирском прошла пастырская конференция для духовенства и мирян византийского обряда со всей России. Это было важно, чтобы мы наконец смогли обменяться идеями и понять потребности приходов, следующих разным традициям. Также впечатляет то, как женатые и неженатые священники, а также миряне молятся, сотрудничают и делятся своим опытом. В завершение встречи мы отправились на католическое кладбище, чтобы помолиться за покойного Андрея Зверева, священника из Челябинска, и его покойную жену Юлию, которые там похоронены. Даже промокнув до нитки, мы не испугались.

Сразу после этого мы отметили годовщину: 50-летие вступления епископа Иосифа Верта в орден иезуитов, Общество Иисуса, а в следующее воскресенье – годовщину освящения Кафедрального собора. Апостольский нунций присутствовал на обоих торжествах и также зачитал приветствие Папы Льва XIV.

Сёстры Святой Елизаветы, в чьих руках практически сосредоточена деятельность «Каритас» в Новосибирске и за его пределами, завершили август со смешанными чувствами: сестра Мария Эмилия Лаврехина, уроженка Челябинска, отпраздновала принесение вечных обетов. А вот сестра Александра Вайс, уроженка Саксонии, покинула Сибирь после 32 лет верного служения, в том числе многолетней работы управляющей гостевым домом в Мочище. Большое спасибо вам, сестра, за ваше верное служение!

В октябре, как всегда, состоялась наша епархиальная пастырская конференция. На этот раз она прошла недалеко от Томска. После дня размышлений мы посвятили день углублению наших знаний о защите несовершеннолетних от сексуального и других форм насилия, а затем день обмену новыми идеями в области молодежного служения, Caritas и других направлений пастырской работы.

Затем мы совершили паломничество из Томска в Харск, примерно в 300 километрах к северу, к могиле двух сестёр Олимпии и Лаврентии, которые были депортированы в глухую тайгу в 1950 году за свою веру и погибли после двух лет тяжких работ в лесу от истощения, холода и укусов комаров.

В середине октября 25 верующих нашей епархии приняли участие в паломничестве в Рим, вместе с тремя другими российскими епархиями. Кульминацией паломничества, несомненно, стала личная встреча с Папой Римским. Но, конечно же, в программу поездки входили и Месса на площади Святого Петра, Святые Врата четырёх папских базилик, катакомбы и другие места.

Вскоре после этого к нам на стажировку приехал кандидат из Москвы, чтобы определиться со своим призванием, не стать ли ему священником? Кандидаты проходят стажировку недалеко от Новосибирска; он – в Куйбышеве, «всего» в 300 километрах к западу, прямо на Транссибирской магистрали. Конечно, это нелёгкий вызов для молодого человека из мегаполиса…

Затем Епископу Иосифу Верту довелось принять участие в конференции, посвящённой памяти свидетелей веры в Казахстане, включая епископа Александра Хиру (1897–1983), исповедника веры в советское время, в честь которого назван наш епархиальный центр.

Ноябрь принёс День всех святых и День поминовения всех усопших верных, мы снова посетили кладбище, на этот раз без проливных дождей, но с температурой около нуля. Кроме того, Илья Астапов передал свой пост настоятеля прихода в Новокузнецке своему соседу Роману Мокрий, чтобы отправиться за 1700 километров на запад и служить католикам византийского и латинского обрядов в Челябинске, Екатеринбурге и Кургане. Да благословит их обоих Бог на новом поприще!

Наконец, мы получили известие о том, что 8 ноября в Тюрингии в возрасте 94 лет скончался монсеньор Вильгельм Палеш, служивший настоятелем прихода в Челябинске с 1993 по 2010 год. Он был добрым пастырем и верным другом для многих. Да сияет ему вечный свет!

Итак, год подходит к концу. Наступила тёмная и холодная пора. Но именно в это тёмное и холодное время Бог приносит Свой свет и Свой мир. Да пребудет этот мир с вами, вашими семьями и с нашими народами! Ещё раз желаем вам счастливого Рождества!



+ Иосиф Верт SJ, Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске

+ Штефан Липке SJ, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске