Первое воскресенье после Рождества — Праздник Святого Семейства

Семья из Назарета. Размышление на первое воскресенье после Рождества.



1. Иисус начинает дело Искупления мира со Своей собственной семьи.

2. Миссия родителей. Пример Марии и Иосифа.

3. Святое Семейство – идеал семьи.

1. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нем (ср. Лк 2,22-40).

Свою искупительную миссию Мессия пожелал начать с обыкновенной и простой семьи. Домашний очаг был первым освящен присутствием Христа. На протяжении многих лет, которые Иисус провел в Назарете, не происходило ничего необычного.

Иосиф был главой семейства. Именно он, будучи юридическим отцом Иисуса, содержал Его и Марию трудами своих рук. Он получил повеление, связанное с наречением имени Младенцу: наречешь Ему имя: Иисус (Мф 1,21), а также повеления, связанные с Его защитой от опасностей: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет (Мф 2,13). А затем: Встань, возьми Младенца и Матерь Его, и иди в землю Израилеву (Мф 2,20). Получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет (Мф 2,22-23). Именно у Иосифа Иисус научился ремеслу, которое позднее кормило Его. Именно Иосифу Иисус оказывал уважение и знаки внимания.

От Марии Иисус перенял манеру говорить и мудрые народные пословицы, которые Он впоследствии широко использовал в Своей проповеди. Он видел, как Мария оставляла на следующий день немного теста, чтобы оно вскисло; как впоследствии добавляла к нему воды и перемешивала с вновь замешенным тестом, как покрывала его чистым полотенцем и ждала, пока оно поднимется. Он наблюдал, как Мария чинила одежду. Если одежда была разорвана, Мария искала кусок материала, из которого можно было сделать заплатку. Со свойственным детям любопытством Иисус спрашивал Марию: почему Она не использует для латки новую ткань? Пресвятая Дева Мария объясняла Ему, что если заплатка из новой ткани намокнет, она разорвет старое платье, к которому пришита, а потому ветхую одежду следует латать столь же ветхим материалом… Самые лучшие, новые одежды Она хранила в сундуке и бережно перекладывала пахучими травами, дабы предохранить от моли. Спустя много лет подобные образы появляются в учении Иисуса.

Нам не следует забывать основополагающую для нашей повседневной жизни истину: «почти все дни Своей земной жизни Мария провела так же, как и миллионы других женщин, живущих заботами о семье, воспитанием детей и трудами у домашнего очага. Она освятила все мелочи, все те реалии, которые многие ошибочно считают чисто мирскими и незначительными: повседневный труд, внимание к тем, кого мы любим, семейные беседы, посещения родных и друзей. Благословенная естественность, столь полная любви Божией!» (св. Хосемария Эскрива, Христос проходит рядом, 148).

Иосифа и Марию соединяли святая нежность, дух служения и взаимопонимания, а также горячее желание сделать счастливым своего партнера. Именно такой была семья Иисуса: святой, идеальной, преисполненной естественных добродетелей и готовой в совершенстве исполнить волю Божию. Христианская семья должна быть подобна Семейству из Назарета: она должна стать местом постоянного пребывания Бога и взаимной любви.

Господь, пошли Твой теплый свет,

Пусть наши души оживит,

Пусть в каждом доме и семье

Луч Назарета заблестит.

Что представляет собой наш домашний очаг? Уделяем ли мы ему столько времени и внимания, сколько необходимо? Отведено ли главное место в нем Иисусу Христу? Готовы ли мы жить для счастья иных людей? Все эти вопросы мы должны задать себе в ходе нашего нынешнего размышления.

2. В семье, «в этой своего рода семейной Церкви родители словом и примером должны быть для своих детей первыми глашатаями веры и способствовать призванию каждого из них, особенно священному» (II Ватиканский Собор, Догматическая Конституция Lumen gentium, 11). В случае Святого Семейства это требование было исполнено в полной мере. У Своих родителей Иисус научился оценивать все окружающее.

Члены Святого Семейства с глубокой набожностью читали традиционные иудейские молитвы, однако все в их доме, а особенно то, что имеет отношение к Богу, приобретало новое значение и смысл. Как же охотно, ревностно и сосредоточено Иисус повторял строфы из Священного Писания, которые должны были заучивать все еврейские дети (ср. Пс 55(54),18; Дан 6,11; Пс 119 (118))! Он также часто повторял молитвы, которым научился от родителей. Размышляя об этом, нам следует почаще вспоминать слова папы Павла VI, которые в свою очередь процитировал папа Иоанн Павел II в своем Апостольском обращении Familiaris consortio (60): «Учите ли вы, матери, своих детей христианской молитве? Готовите ли вы их вместе со священниками к таинствам детского возраста: Исповеди, Святому Причастию, Миропомазанию? Приучаете ли их во время болезни размышлять о страданиях Христа? Призывать на помощь Матерь Божию и святых? Читать Розарий в семейном кругу? А вы, отцы, в состоянии ли молиться с вашими детьми, со всеми домочадцами, по меньшей мере, время от времени? Ваш пример (…) – это урок жизни и особый акт религиозного культа; таким образом вы приносите благословение мира к дверям вашего дома: Pax huic domui! Помните, поступая так, вы созидаете Церковь!»

Христианские семьи, подражающие Святому Семейству из Назарета, будут испытывать «просветление и радость» (ср. Христос проходит рядом, 22), если все их члены будут стремиться, прежде всего, к добрым отношениям с Богом, а также к сердечным, основанным на самопожертвовании, отношениям с домашними.

Семья – это школа добродетели и место встречи с Богом. Супруги, призванные к святости, «должны упражняться в добродетелях веры и надежды, обсуждая спокойно незначительные и сложные проблемы, что бывают в любой семье, и неотступно исполняя свои личные обязанности. Так любовь преисполнит собою каждый миг бытия и научит разделять с ближним все радости и страдания. Она поможет улыбаться, когда ты, служа ближнему, забываешь о своих заботах. Она поможет выслушать супруга или детей, на деле проявляя свое понимание, свою любовь. Она поможет пройти мимо мелких стычек, которые эгоизм мог бы легко превратить в необратимую катастрофу. Наконец, она поможет исполнить сердечным чувством почти неприметные услуги, из которых соткано повседневное общение между людьми.

Освящать свой очаг, создавая любовью семейную атмосферу – вот о чем идет речь. Освящать постоянно. День за днем, час за часом. А это значит – упражняться во многих христианских добродетелях. Сначала в богословских, а потом и в других, таких, как верность, трудолюбие и смирение, благоразумие, искренность и радость…» (Христос проходит рядом, 23).

Эти добродетели служат утверждению единства, о котором Церковь предписывает нам молиться: Рождением Твоим Ты благословил и освятил семью, дай каждому семейному очагу жить в единстве и мире (Прошения II Вечерни 1 января).

3. Семья, будучи в общении со Христом, становится членом Его Мистического Тела и называется «домашней Церковью» (II Ватиканский Собор, Конституция Lumen gentium, 11). И, подобно Церкви, эта община веры и любви должна в любой ситуации давать живое свидетельство о Христе. «Христианская семья во всеуслышание провозглашает и наличные достоинства Царства Божия, и надежду блаженной жизни» (Lumen gentium, 35). Верность супругов своему призванию побуждает их, в числе прочего, молиться о призвании рожденных в их браке детей, дабы они от всего сердца посвятили себя Богу.

Любая христианская семья найдет в Святом Семействе совершенный образец того, как надлежит себя вести, чтобы все ее члены получили возможность достичь святости и обрести полноту человеческого достоинства. «Назарет – это та школа, в которой мы начинаем понимать жизнь Иисуса, школа, в которой мы начинаем изучать Его Евангелие, — сказал папа Павел VI в своей проповеди в Назарете 5 января 1964 года. – Здесь мы учимся наблюдать, слушать, размышлять, вникать в глубокий и таинственный смысл простой, смиренной и захватывающей жизни Сына Божия среди людей. Здесь, почти незаметно для себя, мы учимся также подражать этой жизни».

Семья – это основная и простейшая ячейка общества. Семья – это главная школа всех общественных добродетелей. Семья – это «питомник» социальной жизни, поскольку именно в семье мы учимся послушанию, заботе о ближнем, чувству ответственности, взаимопониманию и умению устанавливать гармонию любви между людьми с различными характерами (ср. II Ватиканский Собор, Пастырская Конституция Gaudium et spes, 52). Особенно это свойственно многодетным семьям, которые Церковь всегда поддерживала (ср. Gaudium et spes, 50). «Во многих регионах имеет место весьма болезненное явление, — говорит нам Декларация Папского Совета по делам семьи под названием Падение рождаемости в мире от 25 II 1998, — демографический спад со всеми его неизбежными последствиями. В обозримой перспективе увеличится число государств, в которых рождаемость находится на более низком уровне, чем это необходимо для нормальной смены поколений. Таким же образом можно ожидать, что будет увеличиваться число государств, в которых смертность превышает рождаемость. Однако информация об этих очевидных фактах, давно известных авторитетным исследователям, практически отсутствует в средствах массовой информации, общественном мнении и в тех кругах, где принимаются ответственные решения».

Уровень здоровья общества измеряется уровнем здоровья составляющих его семей. Поэтому нападки, направленные против семьи (например, легализация разводов) являются нападками на общество в целом, с последствиями которых нам придется столкнуться уже очень скоро. Как подчеркнул папа Иоанн Павел II в своем Послании к семьям (5), мы живем в эпоху, когда «трудно отказаться от мысли, что делается все возможное, дабы недолжную ситуацию (…) представить как должную и желательную, придать ей видимость привлекательности».

«Пусть Дева Мария – Матерь Церкви – станет также Матерью «Церкви домашней», — пишет папа в своем Апостольском обращении Familiaris consortio (86), — дабы благодаря Ее материнскому заступничеству каждая христианская семья могла в действительности отражать тайну Церкви Христовой и жить ею. Пусть Она, Раба Господня, станет примером смиренного и великодушного приятия воли Божией; пусть Она, Матерь Скорбящая у подножия Креста, облегчит боль и отрет слезы с глаз тех, кто страдает из-за проблем в семье.

А Господь Иисус Христос, Царь вселенной, Царь семей, да посетит каждый семейный очаг, как посетил Он дом в Кане, дабы принести ему свет, радость, благоденствие и уверенность».

Помолимся теперь особым образом к Святому Семейству за каждого из членов нашей семьи, а прежде всего – за наиболее нуждающихся.

Ф. Карвахал, «В общении с Богом»