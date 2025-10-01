Патронажной службе «Каритас» в России исполнилось 20 лет

20 лет патронажной службе Каритас!

И мы строим планы на будущее, чтобы развивать помощь тяжелобольным людям и их родственникам.

Команда специалистов встретилась в Санкт-Петербурге для обсуждения стратегии на следующие три года.

И благодарить тех, кто ежедневно приходит к лежачим больным, чтобы помочь. Это наши патронажные медсестры и медбратья.

Мы особо благодарим сотрудников, которые работают в патронажной службе от самого создания и передают свои уникальные знания и опыт новичкам.

Каритас уже два десятилетия вносит вклад в сохранение достоинства и повышение качества жизни нуждающихся в долговременном уходе людей. Мы были первой организацией, которая консультирует и обучает специалистов уходу на дому.

Сегодня проект действует в 9 городах — Саратов и Маркс, Волгоград, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Нижний Тагил, Ишим, Новосибирск.



Источник: ВК-паблик «Каритас Юга России»

Фото Юлии Шулус и Оксаны Лебедевой