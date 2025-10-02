Патриарх Варфоломей призвал соединить науку с духовностью

Какое наследие мы оставим будущему: поколение, поглощённое стремлением к личной выгоде и потреблению, или поколение, способное к мудрым решениям, заботе и преобразованиям ради общего блага? Эти вопросы прозвучали в размышлении Вселенского Патриарха Варфоломея «Где небо встречается с землёй», произнесённом 24 сентября в Нью-Йорке на церемонии вручения Премии Темплтона — награды, отмечающей представителей науки и духовной жизни за вклад в благо человечества.

По словам Патриарха, ответ заключается в тесном взаимодействии науки и веры, ставшем сегодня жизненной необходимостью. «Будущее планеты зависит от нашей способности соединять точность научного метода с глубиной духовного видения, а неотложность пророческого свидетельства — с терпением созерцательной практики», — подчеркнул предстоятель Константинопольской Церкви. Он напомнил, что «каждый кризис — это шанс для изменений, каждая смерть содержит в себе перспективу воскресения».

Технические инструменты для перемен уже существуют: возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство, проектирование, направленное на восстановление природы, отметил Варфоломей. Суть проблемы, по его словам, скрыта не в недостатке знаний или навыков, а в нехватке готовности действовать: необходимо коллективно решать трудные вопросы, выбирать не всегда удобную истину вместо удобных заблуждений и проводить системные изменения, а не следовать личной выгоде.

Патриарх выделил три понятия из православной традиции, которые могут помочь человечеству действовать разумно: nepsis, бдительность; áskesis, радостная самодисциплина; и métron, мера. Он отметил, что, следуя этим принципам отдаётся предпочтение качеству, а не количеству, долговечности, а не одноразовым предметам и умеренности, а не расточительству. Эта дисциплина, по его словам, не тяготит, а освобождает, открывая пространство для подлинной радости, которую не заменят никакие материальные блага.

Патриарх напомнил, что Бог — Тот же, кто сотворил звёзды и человека, — скорбит, когда страдает любое творение: будь то падающий воробей, умирающие кораллы или ребёнок, испытывающий трудности с дыханием из-за загрязнённого воздуха. Физик, измеряющий ускоренное таяние арктических льдов, и богослов, который внимает «стонущей твари», читают одну и ту же «книгу» — природу и Писание. Страдание учёного и скорбь пророка оказываются гармонично связанными, их сердца реагируют одинаково на боль творения, подчеркнул предстоятель Константинопольской Церкви.

Завершая размышление, Патриарх призвал к единству: только совместные усилия человечества, духовные и научные, в которых соединяются мудрость, забота и творчество, способны привести мир к исцелению.



Источник: русская служба Vatican News