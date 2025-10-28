Патриарх Феофил встретил вице-президента США в Храме Гроба Господня (+ ФОТО)

23 октября Патриарх Иерусалимский Феофил III приветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу Ушу в Храме Гроба Господня, пишет «Благовест-инфо».

В сопровождении духовенства Православной, Католической и Армянской Церквей Патриарх лично провел высоких гостей по храму, который имеет огромное значение для всех христиан как место Распятия и Воскресения Иисуса Христа, сообщает OrthoChristian со ссылкой на Иерусалимский патриархат.

В беседе с Вэнсом Патриарх Феофил передал благодарность президенту Трампу и администрации США за усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и облегчению страданий невинных мирных жителей.

Супруги Вэнс посетили Голгофу, Камень помазания и Гроб Господень. Затем вице-президент Вэнс исповедовался у католического священника и присутствовал на частной мессе, которую совершили монахи-францисканцы.

Ранее, в преддверии посещения Гроба Господня, вице-президент Вэнс заявил: «Христиане называют Иисуса Христа разными именами, и одно из них – Князь мира. Я прошу всех верующих, особенно моих собратьев-христиан, молиться о том, чтобы Князь мира продолжил совершать чудо в этом регионе мира. Думаю, за прошедшую неделю мы добились невероятных успехов. Нам предстоит сделать ещё больше, но, надеюсь, благодаря вашим молитвам, Божьему промыслу и поддержке моей замечательной команды, мы справимся».

После визита Вэнс выразил в социальных сетях благодарность за возможность посетить святое место. Он написал:

«Какое удивительное благословение – посетить место смерти и воскресения Христа. Я безмерно благодарен греческим, армянским и католическим священникам, которые заботятся об этих святынях. Да помилует нас Князь мира и благословит наши усилия ради мира».