Кардинал Паролин выразил надежду на мир в Газе и беспокойство по поводу свободы прессы

Кардинал Пьетро Паролин выразил надежду на достижение мирного плана в секторе Газа, осудил нападения на христиан на Западном берегу и посягательства на свободу прессы, назвав это проявлением нетерпимости, передает Vatican News.

Государственный секретарь Ватикана поделился своими мыслями с журналистами после презентации нового «Доклада о религиозной свободе в мире», подготовленного Папским фондом «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not).

Кардинал Паролин отметил, что Святейший Престол обеспокоен срывом режима прекращения огня в секторе Газа, но «полон надежд на то, что мирный план может сработать».

Комментируя преследование христиан в поселении Тайбе на Западном берегу реки Иордан со стороны израильских поселенцев, кардинал назвал ситуацию «неприемлемой». Он отметил, что, хотя проблема там очень сложная, жестокость по отношению к христианам не поддаётся разумению. В то же время кардинал считает проблематичным использование слова «преследование».

Говоря о волне насилия в Нигерии, госсекретарь подчеркнул, что, по словам местных собеседников, это «не религиозный, а скорее социальный конфликт». Он обратил внимание на то, что многие мусульмане в Нигерии также становятся жертвами нетерпимости. «Это экстремистские группировки, которые не практикуют дискриминацию ради достижения своих целей», — добавил иерарх.

Кардинал Паролин также рассказал о покушении на итальянского журналиста Зигфрида Рануччи, ведущего программы «Report», возле дома которого взорвалась бомба. Выразив солидарность с пострадавшими, он отметил, что «акты запугивания свободной прессы» вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Мы хотим, чтобы каждый мог высказывать свою точку зрения с уважением и объективностью, и чтобы никто не подвергался подобным угрозам», — подчеркнул глава дипломатии Святейшего Престола.