Госсекретарь Ватикана: почти пять с половиной миллиардов человек лишены религиозной свободы

Выступая на презентации нового «Доклада о религиозной свободе в мире», подготовленного Папским фондом «Помощь Церкви в нужде», кардинал Паролин заявил, что 5,4 миллиарда человек не могут свободно исповедовать свою веру, сообщает Vatican News.

21 октября 2025 года государственный секретарь Святейшего Престола выступил с речью на презентации 25-го «Доклада о религиозной свободе в мире», подготовленного Папским фондом «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not).

Он обратил внимание на тревожные данные: в 62 из 196 стран мира свобода вероисповедания серьёзно ограничена, что затрагивает около 5,4 миллиарда человек. Это означает, что почти две трети населения планеты живут в условиях серьёзных нарушений этого права. Иерарх подчеркнул, что доклад этого года – самый объёмный за всю историю, что свидетельствует о ежегодном ухудшении ситуации.

В своей речи госсекретарь напомнил о 60-летии декларации Второго Ватиканского собора «Dignitatis Humanae», в которой говорится, что истина не может быть навязана иначе, как силой самой истины. Он напомнил о доктрине, изложенной в словах святого Павла VI: «Nemo impediatur! Nemo cogatur!» (Пусть никто не будет препятствовать! Пусть никто не будет принуждаем!).

Кардинал Паролин подчеркнул, что свобода вероисповедания — это не привилегия, а неотъемлемое право каждого человека, созданного по образу Божьему.

Ссылаясь на слова Папы Льва XIV, он отметил, что «не может быть мира без свободы вероисповедания», и призвал к защите и поощрению этого права в повседневной жизни.



(На фото — монахиня из Конгрегации сестер Святого Франциска Ксаверия преклоняет колени перед полицейскими в Мьянме, молясь о мире и прекращении насилия)