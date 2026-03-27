Папа Римский: кардинал Фам Минь Ман — свидетель евангельской простоты и смирения

Папа Лев XIV выразил скорбь в связи с кончиной вьетнамского кардинала Жан-Батиста Фам Минь Мана, бывшего архиепископа Хошимина, который скончался 22 марта в возрасте 92 лет.

В телеграмме соболезнований Святейший Отец выражает духовную близость духовенству, монашествующим и мирянам архиепархии. Вверяя душу кардинала безграничной милости Бога, Епископ Рима с особой признательностью вспоминает его многолетнее преданное священническое и епископское служение в поместных церквах Митхо и Хошимина, его вклад в миссию Католической Церкви Вьетнама и Апостольского Престола.

«Его служение отличалось глубокой пастырской заботой и социальной ответственностью, неустанным содействием диалогу и церковному единству, свидетельством жизни, проникнутой евангельский простотой и смирением».

Всем, кто в твёрдой надежде на воскресение скорбит о кончине кардинала, Папа Лев XIV от всего сердца преподаёт апостольское благословение в знак утешения и мира в Господе.

С уходом Жан-Батиста Фам Минь Мана Коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 121 избиратель и 122 без права голоса на конклаве.



