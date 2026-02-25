Памяти «бабы Эллы», Эллы Степановны Кункель (23.02.1942 — 21.02.2026)

21 февраля 2026 года отошла в вечность Элла Степановна Кункель, верная прихожанка и насельница Епархиального Дома для пожилых католиков им. Святых Праведных Симеона и Анны.

Её называли «тётя Элла» или «баба Элла». Когда-то она пожертвовала принадлежащий ей участок земли в селе Сереброполье Азовского района Омской области для строительства Католического дома для пожилых верующих, который был освящён 7 июля 2012 года.

Из воспоминаний Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта: «Сереброполье («Зильберфельд») – село немецкое, тогда, в 1980-х и в начале 1990-х российских немцев было здесь еще много, это теперь большинство из них уже выехали в Германию. Однажды баба Элла приходит к священнику Иосифу Свидницкому, который время от времени навещал общину местных католиков, и просит его показать, как должна выглядеть церковь. А тот видимо опять куда-то торопился, спешил куда-то ещё слетать (ведь он же был «аэромонах»), поэтому взял карандаш, бумагу и быстро начертил простой четырехугольник, сделав только пометки справа и слева для окон и дверей. «Вот так должна выглядеть церковь», — и отдал этот «чертёж». И баба Элла, которая, уж не знаю, какое имела образование, но точно не заканчивала ни политехнический институт, ни строительный факультет, тем не менее организовала деревенских мужиков. Через несколько месяцев она опять приходит к священнику и говорит: «Отец Иосиф, мы построили церковь, как Вы нам начертили, теперь её надо бы освятить». Пастырь был просто шокирован, он даже не думал и не ожидал ничего подобного. Но в результате этот возведенный храм был освящён и стоит здесь до сих пор…»

С самого открытия Дома для пожилых баба Элла жила в нём, том самом, для которого когда-то подарила место под строительство и откуда отправилась в свой последний путь — на встречу с Отцом Небесным:

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕЙ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СИЯЕТ ЕЙ! ДА ПОКОИТСЯ В МИРЕ!

HERR, GIB IHR DIE EWIGE RUHE UND DAS EWIGE LICHT LEUCHTE IHR. HERR, LASS SIE RUHEN IM FRIEDEN!