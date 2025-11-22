Открытие Всероссийского конгресса «Мария — Матерь бедных» в Марксе (+ ФОТО)

Паблик Каритас Юга России (Caritas South Of Russia) рассказывет об открытии Всероссийского конгресса «Мария — Матерь бедных» в г. Марксе:

В первый день работы конференции участников из Каритас разных городов России приветствовал Ординарий Епархии Св. Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель.

Наталия Певцова, руководившая Каритас Петербурга в течение последних 30 лет, поделилась изменениями. После ухода с поста директора она не оставляет Каритас и будет помогать в развитии социально-благотворительной работе на национальном уровне.

Священник Мариано Хосе Седано CMF погрузил участников в темы идентичности и духовности Каритас в эклезиологии.

Среди участников конгресса — директора, сотрудники и волонтёры Каритас Москвы, Петербурга, Астрахани, Волгограда, Оренбурга, Орска, Новосибирска, Омска, Саратова и Маркса.

Участие в конгрессе всех католических епископов России придаёт особенную атмосферу встрече и значимость каритативного служения бедным.