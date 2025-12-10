Отчет Open Doors: почти половина стран мира ограничивает доступ к Библии

Почти половина стран мира ограничивает доступ к Священному Писанию, особенно в Китае и странах Ближнего Востока, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт международной правозащитной христианской организации Open Doors.

В декабре 2025 года опубликован новый отчет организаций Open Doors и Digital Bible Society, согласно которому почти половина стран мира ограничивает или запрещает доступ к Библии. Исследование охватывает 195 государств и фиксирует 88 стран, где Священное Писание недоступно или находится под жестким контролем.

Согласно представленным данным, самыми жесткими ограничениями отличается Сомали, возглавившая международный рейтинг стран, где доступ к Библии фактически невозможен. За ней следуют Афганистан, Йемен, Северная Корея, Мавритания, Эритрея, Ливия, Алжир, Иран и Туркменистан. Отдельное внимание аналитики уделяют Китаю, занимающему 25-е место. В отчете отмечается, что государственный контроль, цензура и социальный надзор делают религиозную жизнь страны строго регламентированной, несмотря на имидж открытой экономики.

Публикация отчета вызвала реакцию церковных лидеров. Кардинал Джозеф Зэнь заявил, что ситуация в Китае требует особой духовной стойкости и призвал христиан «вернуться в катакомбы». По его словам, участие в официально разрешенных государством церковных структурах не обеспечивает подлинной свободы вероисповедания, поэтому верующим следует оставаться «верными истине, которая делает нас свободными».

Отдельный раздел исследования касается стран, где наблюдается наиболее острая нехватка Библий. Лидирует Демократическая Республика Конго, за ней следуют Нигерия, Эфиопия, Индия, Китай, Танзания, Уганда, Мозамбик, Индонезия и Мадагаскар. В этих государствах проблемы связаны как с политическими ограничениями, так и с дефицитом печатной продукции, логистикой и экономическими факторами.