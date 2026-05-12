Опубликован новый ватиканский документ «Целостная экология в жизни семьи»
Два ватиканских ведомства – Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни и Департамент служения целостному развитию человека – опубликовали совместный документ «Целостная экология в жизни семьи».
Документ опирается на тексты Папы Франциска: Laudato si’, Fratelli tutti, Amoris laetitia, Gaudete et exsultate и Laudate Deum. В семи главах, посвященных различным аспектам семейной жизни и экологического домостроительства, предлагается не только изложение учительства Франциска, но и применение этих положений в конкретной жизни и действиях, вопросы для размышлений и дискуссии. Так, например, глава «Прислушаться к крику земли» заканчивается вопросами для семейного обсуждения об отношении к бытовым отходам, об экономии энергии, о ситуациях, порождающих неравенство, и т.д. Предлагаются такие конкретные действия, как обучение детей заботе о животных, более частое использование общественного транспорта, сбор дождевой воды, дифференциация отходов, установка солнечных батарей.
Особого внимания заслуживает вторая глава – «Прислушаться к крику бедных и уязвимых». В ее основу положена цитата из энциклики Laudato si’: «Не может быть искренним чувство тесного союза с другими существами природы, если
при этом в сердце нет нежности, сострадания и беспокойства о других людях. Очевидна непоследовательность тех, кто борется с торговлей исчезающими видами животных, но при этом совершенно безразличен к торговле людьми, не интересуется бедными или намерен уничтожить другого человека, неприятного ему» (91).
«Бог – это Бог жизни. Заповедь “не убий” и неприкосновенное достоинство человека, продемонстрированное в воплощении Иисуса… обязывают нас заботиться о жизни человека, всех наших братьев и сестер, с особым предпочтением к бедным и к беззащитным, к тем, у кого нет голоса, кто отвержен и подвергается опасности». Угроза человеческой жизни, говорится далее в этой главе, исходит, в частности, от идеологий, законов и поступков, противоречащих жизни. Так, демографический рост сегодня считается угрозой, в действительности же угроза исходит от чрезмерного потребительства, от загрязнения окружающей среды, от «культуры отбросов», от стремления господствовать над человеческим телом вплоть до технологических манипуляций. Угрозу представляет попрание права на жизнь и на естественную смерть, искусственное оплодотворение, использование человеческих эмбрионов для научных опытов, а также активная пропаганда правительствами государств аборта и стерилизации, навязывание контроля над рождаемостью: это ведет к гибели бесчисленного множества детей, которым отказано в праве на рождение, на главный дар творения, — в праве на жизнь. С этим менталитетом тесно связаны «страх и враждебность по отношению к инвалидности» и «евгеническая ментальность», равно как и попытки «стереть половые различия, поскольку утрачена способность жить с ними».
В разделе для семейного обсуждения предлагаются следующие вопросы: достаточно ли мы говорим детям о необходимости защищать человеческую жизнь от аборта, суррогатного материнства и эвтаназии? Обеспечивается ли достаточная помощь в зонах военных действий для помощи женщинам – жертвам сексуального насилия? Как мы относимся к ситуациям крайней нужды людей, которых встречаем на нашем пути? В списке конкретных действий в этом разделе есть, в частности, предложение пригласить нуждающегося человека к себе домой для совместной трапезы, помолиться о торжестве культуры жизни и культуры встречи, оказать духовную и практическую помощь супружеским парам, переживающим бесплодие, и тем, кто решил прибегнуть к усыновлению ребенка.
Источник: русская служба Vatican News
