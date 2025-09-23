Общецерковная аспирантура и Высшая школа экономики провели круглый стол, посвященный русской религиозной философии

18 сентября 2025 года в зале заседаний Ученого совета факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» в Москве состоялся круглый стол «Русская религиозная мысль в современных исследованиях и образовании: философия, теология, философия религии», сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайты ОЦАД и Patriarchia.ru.

Форум организован научно-исследовательской группой «Отечественная философская мысль и духовная культура России» Школы философии и культурологии ВШЭ совместно с Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД).

Основным поводом для встречи ученых стал выход в издательстве ОЦАД учебного пособия коллектива авторов под общей редакцией профессора ПСТГУ К.М. Антонова «Русская религиозная философия», на которое в журналах ОЦАД «Aspiratio» (Т. 2. № 1) и «Церковь и время» (№ 109) были опубликованы развернутые аналитические рецензии.

Круглый стол был посвящен проблеме современных исследований русской религиозной мысли и различным аспектам ее изучения в церковных и государственных высших учебных заведениях по программам подготовки «теология», «философия религии и религиоведение», «философия» в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Обсуждались вопросы актуальных научно-исследовательских и образовательных подходов, места отечественной религиозной философии в церковной и светской интеллектуальных культурах, ее идейно-нравственного, духовного и эпистемологического потенциала; были обозначены насущные задачи в сфере изучения архивов как крупных, так и малоизвестных русских философов, проблемы текстологической и издательской работы, а также определены цели междисциплинарного взаимодействия в рамках этого научного направления, прежде всего с теологией, философией религии, религиоведением.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кафедры истории русской философии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Научной библиотеки и мемориального музея «Дом А.Ф. Лосева», исследователи русской мысли из Института философии РАН. Возглавила проведение круглого стола и выступила с развернутым сообщением о современном состоянии и насущных задачах в данной исследовательской области профессор ВШЭ О.А. Жукова. ОЦАД представили ее ректор, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, проректор по научной работе Е.А. Пилипенко, профессор В.Н. Катасонов, начальник отдела по связям с общественностью М.М. Синюк.

В своем выступлении протоиерей Максим Козлов отметил принципиальную открытость системы русского православного образования и церковной науки к сотрудничеству с исследователями отечественной религиозной мысли, изучение которой является неотъемлемой составляющей учебного процесса в духовных школах Русской Православной Церкви.

«Некоторым итогом деятельности внутри системы высшего духовного образования в первой четверти XXI века явилось учебное пособие «Русская религиозная философия» под редакцией К.М. Антонова, что, конечно, способствует более системной и глубокой линии взаимодействия между институциями духовного и светского образования. Очень надеюсь, что сегодняшняя наша встреча стала не только обменом высокими компетенциями и мнениями, но и началом продвижения глубокой интеграции в этой области», — отметил о. Максим.

Вместе с тем ректор ОЦАД подчеркнул, что следует искать пути повышения привлекательности этого предмета для студентов и молодых исследователей, их более глубокого, заинтересованного личного вовлечения в его проблематику.

В.Н. Катасонов поделился с коллегами своим видением задач и опытом построения и преподавания в светских и духовных учебных заведениях курсов по философско-богословскому осмыслению феномена культуры, ее религиозных, нравственных и онтологических оснований на материале творчества прежде всего русских мыслителей.

Е.А. Пилипенко подчеркнул важность обращения богословов к проблемам, поставленным в отечественном религиозно-философском наследии, для оживления современной богословской мысли и обретения самобытности русского богословия. Кроме того, выступавший отметил, что специалисты по русской философии, в свою очередь, не могут обойтись без должных компетенций в области теологии для адекватного понимания предмета своих исследований, тесно связанного с христианской, главным образом, православной традицией.